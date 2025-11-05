DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

42,10 EUR +0,12 EUR +0,29 %
STU
Marktkap. 11,93 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

13:21 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,10 EUR 0,12 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 50,50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns enttäuschten weiterhin, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
42,12 €		 Abst. Kursziel*:
21,08%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
42,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

