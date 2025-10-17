DAX 24.224 +1,7%ESt50 5.673 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.950 +1,2%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,59 -1,2%Gold 4.325 +1,8%
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street freundlich -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Siemens Healthineers Aktie

48,43 EUR +0,60 EUR +1,25 %
STU
Marktkap. 53,59 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Bernstein Research

Siemens Healthineers Outperform

16:06 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Siemens Healthineers AG
48,43 EUR 0,60 EUR 1,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Daher sieht sie Risiken für Philips oder auch Siemens Healthineers./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
48,34 €		 Abst. Kursziel*:
22,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
48,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,83%
Analyst Name:
Lisa Bedell Clive 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

16:06 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.10.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Analyse im Blick Outperform für Siemens Healthineers-Aktie nach Bernstein Research-Analyse Outperform für Siemens Healthineers-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Plus
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag fester
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Vormittag positiv
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Freitagnachmittag zu
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
