NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mit dem Gerichtsurteil im Rahmen einer Sammelklage im Zusammenhang mit Geschäften im Sudan rückten bei der französischen Bank die Prozessrisiken in den Fokus, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten, bis es mehr Einblick in die möglichen finanziellen Auswirkungen sowie die nächsten rechtlichen Schritte gebe./rob/gl/ajx

