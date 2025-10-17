DAX 24.143 +1,3%ESt50 5.655 +0,8%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.119 +2,1%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,80 -0,9%Gold 4.321 +1,7%
BNP Paribas Aktie

Marktkap. 82,66 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mit dem Gerichtsurteil im Rahmen einer Sammelklage im Zusammenhang mit Geschäften im Sudan rückten bei der französischen Bank die Prozessrisiken in den Fokus, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten, bis es mehr Einblick in die möglichen finanziellen Auswirkungen sowie die nächsten rechtlichen Schritte gebe./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
69,20 €		 Abst. Kursziel*:
38,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
69,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,37%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

13.10.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
09.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
19.09.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
16.09.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

