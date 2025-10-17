DAX 24.291 +1,9%ESt50 5.687 +1,4%MSCI World 4.343 +1,1%Top 10 Crypto 14,94 +0,6%Nas 23.001 +1,4%Bitcoin 95.646 +2,6%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,45 -1,5%Gold 4.349 +2,3%
EssilorLuxottica Aktie

313,70 EUR +0,70 EUR +0,22 %
STU
311,30 EUR -2,30 EUR -0,73 %
GVIE
Marktkap. 144,11 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

DZ BANK

EssilorLuxottica Kaufen

16:41 Uhr
EssilorLuxottica Kaufen
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
313,70 EUR 0,70 EUR 0,22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica nach Zahlen von 313 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luxusgüter- und Brillenkonzern habe ein Rekordquartal abgeliefert und dabei die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum sei geografisch breit gefächert gewesen und durch die starke Dynamik smarter Brillen getragen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

