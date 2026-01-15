DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -5,2%Nas23.122 -1,7%Bitcoin76.893 -3,3%Euro1,1734 +0,7%Öl64,90 +1,1%Gold4.755 +1,8%
Medienbericht

QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus

20.01.26 17:59 Uhr
Aktie gewinnt deutlich: Spekulationen über Strategiewechsel treiben QIAGEN nach oben | finanzen.net

Die Papiere von QIAGEN sind zum Börsenschluss am Dienstag nach oben geschnellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
47,31 USD 0,30 USD 0,64%
Charts|News|Analysen

Mit der Schlussauktion auf Xetra stiegen die QIAGEN-Papiere schlussendlich um 12,37 Prozent auf 44,11 Euro und waren damit im schwachen DAX der Tagessieger.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft der Labordienstleister und Diagnostikspezialist strategische Option, welche auch einen möglichen Verkauf beinhalteten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026QIAGEN KaufenDZ BANK
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

