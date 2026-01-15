Medienbericht

Die Papiere von QIAGEN sind zum Börsenschluss am Dienstag nach oben geschnellt.

Mit der Schlussauktion auf Xetra stiegen die QIAGEN-Papiere schlussendlich um 12,37 Prozent auf 44,11 Euro und waren damit im schwachen DAX der Tagessieger.

Wer­bung Wer­bung

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft der Labordienstleister und Diagnostikspezialist strategische Option, welche auch einen möglichen Verkauf beinhalteten.

/ajx/he

FRANKFURT (dpa-AFX)