QIAGEN Aktie
Marktkap. 8,17 Mrd. EURKGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
WKN A40ZZU
ISIN NL0015002CX3
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe angesichts des herausfordernden Umfeldes solide abgeschnitten, schrieb Harry Gillis in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel resultiere aus den eingetrübten Wachstumsaussichten. Vor diesem Hintergrund seien die Aktien attraktiv bewertet./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: QIAGEN
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,04 €
|Abst. Kursziel*:
24,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,81%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
