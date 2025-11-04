DAX 23.797 -0,6%ESt50 5.626 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1479 -0,1%Öl 64,72 +0,6%Gold 3.959 +0,7%
QIAGEN Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Diagnostikspezialist habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dies und auch die Erhöhung des Überschussziels sei allerdings durch den angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze, ein geringeres operatives Ergebnisziel und den aktuell schwächeren Umsatztrend überschattet worden./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

