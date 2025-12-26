DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren verloren

Lukrativer QIAGEN-Einstieg?

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 26.12.2022 wurden QIAGEN-Anteile an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die QIAGEN-Aktie 49,15 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die QIAGEN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,464 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.932,04 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 23.12.2025 auf 38,99 EUR belief. Die Abnahme von 10.000 EUR zu 7.932,04 EUR entspricht einer negativen Performance von 20,68 Prozent.

Am Markt war QIAGEN jüngst 8,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net