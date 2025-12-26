DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin75.435 +1,9%Euro1,1771 -0,1%Öl62,22 -0,1%Gold4.512 +0,7%
Lukrativer QIAGEN-Einstieg?

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren verloren

26.12.25 10:00 Uhr

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
39,05 EUR 0,08 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 26.12.2022 wurden QIAGEN-Anteile an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die QIAGEN-Aktie 49,15 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die QIAGEN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,464 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.932,04 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 23.12.2025 auf 38,99 EUR belief. Die Abnahme von 10.000 EUR zu 7.932,04 EUR entspricht einer negativen Performance von 20,68 Prozent.

Am Markt war QIAGEN jüngst 8,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

