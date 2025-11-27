DAX23.778 +0,2%Est505.654 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -0,8%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.813 +1,0%Euro1,1601 ±0,0%Öl63,16 +0,1%Gold4.157 -0,2%
DAX-Kursverlauf

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

27.11.25 17:57 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne | finanzen.net

Der DAX notierte am Donnerstag im Plus.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent höher bei 23.777,79 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,026 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,028 Prozent höher bei 23.732,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23.726,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23.708,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23.830,97 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.308,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24.046,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 19.261,75 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,74 Prozent aufwärts. Bei 24.771,34 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,64 Prozent auf 35,71 EUR), Siemens Energy (+ 1,96 Prozent auf 114,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,81 Prozent auf 225,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1.514,00 EUR) und Continental (+ 1,12 Prozent auf 64,96 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen RWE (-1,52 Prozent auf 43,44 EUR), Commerzbank (-1,39 Prozent auf 33,97 EUR), EON SE (-1,26 Prozent auf 15,33 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 41,45 EUR) und Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 37,04 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 4.902.777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 233,240 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

