DAX23.778 +0,2%Est505.654 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -0,8%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.813 +1,0%Euro1,1601 ±0,0%Öl63,16 +0,1%Gold4.157 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
BayWa: Im Blindflug BayWa: Im Blindflug
Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026 Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Esa-Chef feiert Rekordetat für Europas Raumfahrt

27.11.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
204,35 EUR -0,45 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eutelsat Communications
2,17 EUR 0,02 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
114,50 EUR 14,90 EUR 14,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BREMEN (dpa-AFX) - Der Chef der europäischen Raumfahrtbehörde Esa zeigt sich überwältigt vom Rekordbudget für Europas Raumfahrt. "Heute Abend gehen wir mal feiern", sagte Josef Aschbacher der Deutschen Presse-Agentur. "Da muss man mal mental verdauen, dass wir wirklich so erfolgreich waren."

Wer­bung

Die Esa-Länder möchten Europas Rolle in der Raumfahrt mit deutlich mehr Geld voranbringen. Sie einigten sich bei Verhandlungen in Bremen auf ein Budget von fast 22,1 Milliarden Euro. "Es ist ein historischer Rekord", sagte Aschbacher.

Das beschlossene Budget ist damit fast so hoch wie von Aschbacher vorgeschlagen. Üblicherweise liegt der Etat nach den Verhandlungen deutlicher unter dem Esa-Vorschlag. "Das ist unglaublich", sagte Aschbacher.

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit

Doch viel Zeit zum Feiern bleibe nicht, meinte Aschbacher. "Morgen wird bereits begonnen mit Planungen." Die Esa wird Pläne ausarbeiten, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Wenn alles mit den Ländern besprochen ist, beginnen die Ausschreibungen und die Vergabe der Aufträge. Er freue sich darauf, sagte Aschbacher. "Aber die Arbeit beginnt eigentlich erst jetzt."/miu/DP/mis

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen