TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Airbus Aktie

213,45 EUR +0,30 EUR +0,14 %
STU
213,10 EUR +0,20 EUR +0,09 %
GVIE
Marktkap. 168,45 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Goldman Sachs Group Inc.

Airbus SE Buy

11:31 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
213,45 EUR 0,30 EUR 0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Flugzeugbauer. Als klar positiv hebt er die Lead-Initiative sowie die Entwicklung im Bereich Defence & Space und bei Helikoptern hervor. Die Airbus-Papiere bleiben auf der Empfehlungsliste der US-Investmentbank./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
213,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
213,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

11:31 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Airbus Kaufen DZ BANK
30.10.25 Airbus Outperform Bernstein Research
30.10.25 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

