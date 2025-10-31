Airbus Aktie
Marktkap. 168,45 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Flugzeugbauer. Als klar positiv hebt er die Lead-Initiative sowie die Entwicklung im Bereich Defence & Space und bei Helikoptern hervor. Die Airbus-Papiere bleiben auf der Empfehlungsliste der US-Investmentbank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
213,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
213,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
