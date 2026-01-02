DAX24.786 +1,0%Est505.905 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +2,9%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.070 +1,3%Euro1,1678 -0,4%Öl60,06 -1,2%Gold4.429 +2,3%
MÄRKTE EUROPA/Rally bei Rüstung nach Venezuela - DAX mit Allzeithoch

05.01.26 09:50 Uhr
DOW JONES--Deutlich im Plus sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Die militärische Intervention von US-Truppen in Venezuela und die Entführung des dortigen Machthabers Nicolas Maduro lassen die Börsen kalt. Eine Rally der Rüstungsaktien zieht die Börsen nach oben: Der DAX markiert ein Allzeithoch bei 24.792 Punkten und klettern aktuell um 0,9 Prozent auf 24.766 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,9 Prozent auf 5.904 Zähler. Der US-Angriff kam überraschend und ohne Kriegserklärung bzw. Absegnung durch den US-Kongress.

In Asien konzentrierten sich die Börsen auf die anhaltende Rally der Technologiewerte, die bereits am vergangenen Freitag begonnen hat. Vor allem der südkoreanische Kospi-Index springt dank starker Chip-Werte um 3,4 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch. Für Aktien wie Taiwan Semicondunctor und Softbank geht es um die 5 Prozent nach oben - in Südkorea springen Samsung Electronics auf Allzeithoch. Entsprechend legt der Index der Halbleiterwerte in Europa um 1,8 Prozent zu. Bei Aktien wie ASML und BE Semiconductor geht es am Morgen um über 4 Prozent nach oben. Im DAX legen Infineon um 2,8 Prozent zu.

Kursgewinner Nummer eins sind die Rüstungswerte mit 3,2 Prozent Indexplus. Wegen des US-Angriffs auf Venezuela und der Drohungen gegen Grönland wird gekauft. Im DAX springen Rheinmetall um 6,8 Prozent nach oben. Hensoldt und Renk steigen um 5 bis 6 Prozent. In Paris legen Dassault Aviation 4,4 Prozent und Thales 3,3 Prozent zu, in Mailand steigen Leonardo um 6 Prozent, in London geht es bei BAE Systems um 4,4 Prozent nach oben, in Schweden bei Saab um 4,3 Prozent. Airbus klettern um 2 Prozent, nachdem die Auslieferungen laut einem Bericht etwas höher als erwartet ausgefallen sind.

Für die Aktie von Alcon geht es gegen den Trend um 1,5 Prozent nach unten. Hier belastet nach Aussage von Vontobel die Nachricht der US-Gesundheitsbehörde FDA über eine Rückrufaktion für gewisse Chargen eines Sets für Augenoperationen in den USA.

Konjunkturell im Fokus stehen neue Einkaufsmanagerindizes (PMI). In Japan legte der Service-PMI leicht zu, in China zeigte sich der Ratingdog-PMI für diesen Bereich mit 52,0 etwa auf Vormonatsniveau. Ein Wert über 50 signalisiert ein stabiles Wachstum des Sektors. Auch andere Daten aus Asien wie aus Singapur und Indonesien weisen auf gutes Wachstum bei stabiler Inflation hin. Nichts Gutes wird weiter aus Europa erwartet: Hier wird am Morgen aus Deutschland der Sentix-Konjunkturindex für Januar vorgelegt. Aus den USA kommt am Nachmittag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.904,05 +0,9% 53,67 +1,0%

Stoxx-50 4.978,82 +0,4% 21,65 +0,8%

DAX 24.766,49 +0,9% 227,15 +0,2%

MDAX 31.257,56 +0,9% 277,82 +1,2%

TecDAX 3.659,43 +1,0% 35,14 +0,1%

SDAX 17.512,39 +0,9% 156,71 +1,1%

CAC 8.239,50 +0,5% 44,29 +0,6%

SMI 13.174,38 -0,7% -93,10 0%

ATX 5.362,70 +0,2% 10,95 +0,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00

EUR/USD 1,1683 -0,3% 1,1714 1,1756

EUR/JPY 183,24 -0,2% 183,67 183,59

EUR/CHF 0,9285 +0,0% 0,9284 0,9287

EUR/GBP 0,8702 -0,1% 0,8707 0,8712

USD/JPY 156,84 +0,0% 156,77 156,12

GBP/USD 1,3426 -0,2% 1,3450 1,3494

USD/CNY 7,0279 +0,1% 7,0207 7,0324

USD/CNH 6,9774 +0,1% 6,9711 7,0001

AUS/USD 0,6676 -0,2% 0,6686 0,6690

Bitcoin/USD 92.457,10 +1,4% 91.205,90 87.544,55

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD

WTI/Nymex 56,38 57,32 -1,6% -0,94

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold 4.431,34 4.332,42 +2,3% 98,92

Silber 75,80 72,86 +4,0% 2,94

Platin 1.910,03 1.827,82 +4,5% 82,21

Kupfer 5,80 5,64 +2,8% 0,16

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 03:51 ET (08:51 GMT)

