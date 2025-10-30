DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 -3,5%Nas23.744 -0,9%Bitcoin92.427 -2,5%Euro1,1563 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.002 +1,4%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Streikvorbereitung in US-Werk VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Streikvorbereitung in US-Werk
XETRA-SCHLUSS/Behauptet - Airbus und Lufthansa nach Zahlen sehr fest

30.10.25 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Akteure am deutschen Aktienmarkt sind auch am Donnerstag nicht aus der Ruhe zu bringen gewesen. Weder die am Vorabend wie erwartet bestätigten US-Leitzinsen, noch das Treffen der Präsidenten Trump und Xi zu den US-chinesischen Handelsbeziehungen setzten Impulse, zumal bei letzterem trotz beiderseitigen Zugeständnissen vieles offen blieb und auch noch nichts unterzeichnet wurde. Auch die Bestätigung der Zinsen in der Eurozone durch die EZB wurde eher achselzuckend zur Kenntnis genommen, auch sie war fest erwartet worden.

Der DAX ging mit 24.119 Punkten so fast unverändert aus dem Tag. Bei Einzelwerten tat sich mehr, wofür erneut vor allem die Berichtssaison sorgte.

Rund läuft es bei Airbus, der Flugzeugbauer könnte für das laufende Jahr trotz anhaltender Engpässe in der Lieferkette sein Auslieferungsziel noch erreichen, kommentierten die Analysten von Jefferies. Dazu präsentierte Airbus besser als erwartete Geschäftszahlen. Der Kurs stieg um 2,1 Prozent.

Für Lufthansa ging es sogar um 7,4 Prozent nach oben. Laut Analysten fiel im dritten Quartal der bereinigte Gewinn etwas besser als erwartet aus, bei der Generierung von Liquidität haben die Kranich-Linie die Prognosen klar übertroffen, so RBC.

Die Drittquartalszahlen von VW fielen zwar nicht gut, aber besser als befürchtet aus. Beim operativen Ergebnis belief sich das Minus zwar auf 1,3 Milliarden Euro, die Konsenserwartung lautete aber auf ein Minus von 1,8 Milliarden, wie die Analysten von Citi betonten. Die Aktie gab um 1,9 Prozent nach.

Solide Zahlen legte laut den Experten von Morgan Stanley der DAX-Neuling Scout24 vor. Die Aktie verteuerte sich um 3,0 Prozent.

Puma weitet derweil sein Sparprogramm weiter aus und streicht bis Ende 2026 zusätzliche 900 Stellen. Sinkende Umsätze und überproportionale Rückgänge bei operativem Gewinn und Margen bescherten Puma im dritten Quartal unter dem Strich das zweite Quartal in Folge rote Zahlen. Die Aktie rutschte um 8,8 Prozent ab.

Die endgültigen Zahlen von Aixtron zeigten einen starken Cashflow, was die Börse mit einem Kursanstieg um 5 Prozent quittierte.

Alzchem hat in den ersten neun Monaten von seiner Ausrichtung auf margenstarke Spezialchemikalien profitiert. Der SDAX-Konzern steigerte den Gewinn deutlich und bestätigte seinen Ausblick. Die Aktie verteuerte sich um 8,6 Prozent.

Stratec hat wegen Problemen in der Lieferkette die Umsatzprognose für dieses Jahr gesenkt. Das Medizintechnikunternehmen rechnet es für das laufende Quartal bei einigen Gerätelinien mit temporären Unterbrechungen in der Versorgung mit Vormaterialien. Für die Aktie ging es um 9,2 Prozent nach unten. Im DAX verlor die Aktie des Medizintechnikers Siemens Healthineers 1,3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.118,89 -0,0% +21,2%

DAX-Future 24.228,00 +0,1% +18,6%

XDAX 24.145,84 +0,1% +21,6%

MDAX 29.884,31 -0,2% +17,0%

TecDAX 3.650,45 -0,6% +7,5%

SDAX 16.855,85 -0,1% +23,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,34 +8

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 18 21 1 1.965,4 53,9 3.895,8 63,6

MDAX 18 31 1 409,3 34,1 594,9 25,8

TecDAX 14 15 1 540,1 23,3 1.002,2 20,8

SDAX 24 40 6 #NAME? 7,6 131,2 8,1

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 12:55 ET (16:55 GMT)

