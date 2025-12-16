DAX aktuell

Am Dienstag dürfte der DAX voraussichtlich bereits wieder die Richtung ändern und wird wohl nicht an seine leichten Gewinne vom Wochenstart anknüpfen können.

Der DAX hatte am Montag um 0,18 Prozent stärker bei 24.229,91 Punkten geschlossen. Zum Start in den Dienstag dürfte er diese leichten Gewinne vom Vortag wohl bereits wieder abgeben: Der deutsche Leitindex wird in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,6 Prozent tiefer bei 24.095 Punkten erwartet. Die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke würde damit wieder näher rücken.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Konsolidierung an Tag mit wichtigen Konjunktursignalen

Die Experten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte. In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.

An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

