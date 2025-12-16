DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,1%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.640 +0,2%Euro1,1748 ±-0,0%Öl60,22 -0,2%Gold4.285 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- Stabilus kündigt Aktienrückkauf an -- Nordex erhält Großauftrag -- Ford mit Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
Top News
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
DAX aktuell

Konsolidierung vor US-Jobdaten: DAX steuert auf negativen Handelsstart zu

16.12.25 07:37 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Konsolidierung im Minus erwartet | finanzen.net

Am Dienstag dürfte der DAX voraussichtlich bereits wieder die Richtung ändern und wird wohl nicht an seine leichten Gewinne vom Wochenstart anknüpfen können.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.229,9 PKT 43,4 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte am Montag um 0,18 Prozent stärker bei 24.229,91 Punkten geschlossen. Zum Start in den Dienstag dürfte er diese leichten Gewinne vom Vortag wohl bereits wieder abgeben: Der deutsche Leitindex wird in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,6 Prozent tiefer bei 24.095 Punkten erwartet. Die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke würde damit wieder näher rücken.

Wer­bung

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Konsolidierung an Tag mit wichtigen Konjunktursignalen

Die Experten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte. In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.

An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:17Porsche Korea boosts customer satisfaction, aims for sustainable growth
08:06Retouren bei Zalando, Amazon und Co.: Die Retouren-Republik
08:00Dienstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen
07:53Nach 24 Jahren - VW stellt Autoproduktion in Dresden ein
07:37Konsolidierung vor US-Jobdaten: DAX steuert auf negativen Handelsstart zu
07:13DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Stabilus kündigt Aktienrückkauf an -- Nordex erhält Großauftrag -- Ford mit Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
06:00Volkswagen to End Production at German Plant, a First in Company History
15.12.25Why FMC Corporation Plunged Yet Again Today
mehr