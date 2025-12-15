MÄRKTE EUROPA/Jahresendrally nimmt zu Wochenbeginn wieder Fahrt auf

DOW JONES--Mit Aufschlägen hat der europäische Aktienmarkt am Montag geschlossen. Belastende US-Vorgaben, insbesondere aus dem Techsektor, drückten am Nachmittag etwas auf die Kurse. Außerdem stehen am Freitag noch der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten und davor die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Es wird erwartet, dass das Zinsniveau bei 2,00 Prozent bestätigt wird. Spannend dürfte vor allem der geldpolitische Ausblick werden. Bis dahin dürften sich die Anleger zurückhalten. Im Handel war auch von Positionsanpassungen vor dem Jahreswechsel die Rede. "Das ist die letzte liquide Handelswoche des Jahres, da wird schon alles auf die Jahresendbilanz ausgerichtet", sagte ein Händler.

Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 24.230 Punkte, im Tageshoch stand der Index bei 24.318. Der Euro-Stoxx-50 stieg dagegen um 0,6 Prozent auf 5.753 Punkte, getragen von kräftigen Aufschlägen im Bankensektor (+1,8%). Am Devisenmarkt legte der Euro leicht auf 1,1755 Dollar zu, an den Anleihemärkten zogen die Renditen leicht an.

"Die Sorgen über zu hohe Bewertungen der Technologieunternehmen nach Zahlen und Ausblick von Oracle und Broadcom schweben weiter wie ein Damoklesschwert über dem Markt", sagte CMC. Infineon verloren 1,2 Prozent, SAP schafften allerdings ein Plus von 0,7 Prozent. Für den KI-Ausstatter Siemens Energy ging es 1,3 Prozent nach oben.

Den Pharmasektor belasteten Sanofi mit Abgaben von 3,3 Prozent. Hier drückten schlechte Nachrichten zu "Tolebrutinib". Das geplante Multiple-Sklerose-Medikament hat sein Hauptziel in einer Studie verfehlt. Daher werde auch keine Zulassung für einige Anwendungen angestrebt, sogar eine Wertberichtigung darauf könnte erfolgen, ließ Sanofi wissen.

Anleger ziehen aus Rüstungsaktien weiter Liquidität ab

"Der Kapitalabzug aus Rüstung hält an", sagte ein Händler. Die Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine lasse die Fantasie aus dem Sektor entweichen. Entsprechend fielen Rheinmetall um 2,6 Prozent, für Renk ging es 0,9 Prozent tiefer. Hensoldt gaben 1,2 Prozent nach. Im Reisesektor stiegen Tui dagegen um 8 Prozent wegen Hoffnungen auf ein gutes Sommergeschäft.

Überraschend stark zeigten sich die Luxusgüterwerte in Europa trotz eines schwächeren Anstieg der Einzelhandelsumsätze in China. Sie stiegen im November im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 1,3 Prozent nach plus 2,9 Prozent im Oktober, Volkswirte hatten eine Wachstumsrate von 2,8 Prozent erwartet. Händler führten die Gewinne von bis zu 3 Prozent bei Kering und Burberry auf die Suche nach neuen Anlagefavoriten für 2026 zurück. Puma gewannen 3,5 Prozent.

Cannabis-Aktien haussierten nach Medienberichten, laut denen US-Präsident Donald Trump die Vorgaben für den Konsum von Cannabis-Produkten lockern will. Der Erwerb wie auch der Verkauf entsprechender Produkte soll demnach erleichtert werden. An deutschen Aktienmarkt schoss die Aktie von Synbiotic um 35,9 Prozent nach oben.

Juventus Turin kamen zu Wochenbeginn an der Mailänder Börse auf ein Plus von 18,5 Prozent. Die Agnelli-Familie hat über die Holding Exor das Gebot von Tether für den Traditionsclub zurückgewiesen. Tether wollte den Agnellis ihren 65,4-Prozent-Anteil an Juventus abkaufen und anschließend ein öffentliches Angebot für die verbleibenden Anteile machen. Der Preis wurde nicht genannt, Tether erklärte jedoch, das Unternehmen sei bereit, 1 Milliarde Euro zu investieren, um den in Turin ansässigen Verein zu unterstützen, falls das Geschäft zustande käme. Die positive Aktienreaktion deutete darauf hin, dass die Anleger eine Erhöhung der Offerte nicht ausschließen.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.752,52 +0,6% +16,8%

Stoxx-50 4.852,71 +0,8% +11,7%

Stoxx-600 582,54 +0,7% +13,9%

XETRA-DAX 24.229,91 +0,2% +21,5%

FTSE-100 London 9.649,03 k.A. +17,5%

CAC-40 Paris 8.124,88 +0,7% +9,3%

AEX Amsterdam 945,77 +0,7% +6,9%

ATHEX-20 Athen 5.321,85 +0,1% +48,9%

BEL-20 Bruessel 5.006,48 +0,4% +16,9%

BUX Budapest 109.506,37 -0,1% +38,2%

OMXH-25 Helsinki 5.525,83 +0,4% +27,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.456,34 k.A. +15,1%

OMXC-20 Kopenhagen 1.577,88 -1,2% -24,1%

PSI 20 Lissabon 8.075,16 +0,9% +25,5%

IBEX-35 Madrid 17.041,40 +1,1% +45,4%

FTSE-MIB Mailand 44.116,96 +1,4% +27,3%

OBX Oslo 1.560,70 +0,3% +17,0%

PX Prag 2.583,03 +0,5% +45,9%

OMXS-30 Stockholm 2.832,71 +0,4% +13,6%

WIG-20 Warschau 3.137,07 +1,9% +40,5%

ATX Wien 5.171,05 +1,3% +39,3%

SMI Zuerich 13.036,80 +1,2% +11,1%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:25 % YTD

EUR/USD 1,1753 +0,1% 1,1738 1,1759 +13,3%

EUR/JPY 182,55 -0,2% 182,90 182,47 +12,2%

EUR/CHF 0,9362 +0,2% 0,9340 0,9324 -0,4%

EUR/GBP 0,8787 +0,1% 0,8778 0,8758 +6,1%

USD/JPY 155,33 -0,3% 155,81 155,18 -1,0%

GBP/USD 1,3375 +0,0% 1,3372 1,3426 +6,9%

USD/CNY 7,0561 -0,2% 7,0687 7,0641 -1,9%

USD/CNH 7,0440 -0,1% 7,0530 7,0495 -3,8%

AUS/USD 0,6641 -0,0% 0,6642 0,6674 +7,3%

Bitcoin/USD 86.228,55 -2,5% 88.435,20 90.164,15 -6,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,52 57,44 -1,6% -0,92 -20,0%

Brent/ICE 60,22 61,12 -1,5% -0,90 -18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.292,39 4.299,87 -0,2% -7,48 +63,9%

Silber 63,20 61,94 +2,0% 1,26 +114,5%

Platin 1.522,90 1.488,85 +2,3% 34,05 +70,0%

Kupfer 5,34 5,28 +1,0% 0,05 +29,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 12:12 ET (17:12 GMT)