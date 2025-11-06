Airbus Aktie
Marktkap. 167,62 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Mit 78 Stück habe der Flugzeugbauer im Oktober 26 Prozent mehr Jets ausgeliefert als im Vorjahresmonat, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahl liege im Rahmen ihrer Erwartungen. Um den geplante Jahreswert von 820 Flugzeugen zu erreichen, benötige Airbus im November und Dezember im Vorjahresvergleich noch einen Anstieg der Auslieferungen um 14 Prozent./rob/tih/mis
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
207,85 €
|Abst. Kursziel*:
13,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
207,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|10:16
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
