Airbus Aktie

Airbus
207,10 EUR -0,30 EUR -0,14 %
STU
193,05 CHF -0,36 CHF -0,19 %
BRX
Marktkap. 167,62 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

10:16 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
207,10 EUR -0,30 EUR -0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Mit 78 Stück habe der Flugzeugbauer im Oktober 26 Prozent mehr Jets ausgeliefert als im Vorjahresmonat, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahl liege im Rahmen ihrer Erwartungen. Um den geplante Jahreswert von 820 Flugzeugen zu erreichen, benötige Airbus im November und Dezember im Vorjahresvergleich noch einen Anstieg der Auslieferungen um 14 Prozent./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
207,85 €		 Abst. Kursziel*:
13,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
207,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

