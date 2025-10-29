Airbus Aktie
Marktkap. 164,91 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal von 196 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe stark abgeschnitten, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und die Dynamik bei den Auslieferungen erhöhe die Zuversicht mit Blick auf die Erreichung der Jahresziele. Airbus bleibe ein attraktives Investment mit guten Perspektiven./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Kaufen
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
214,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
213,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|16:36
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:36
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:36
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:16
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)