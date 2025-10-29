DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.692 -0,3%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,77 -4,0%Nas 23.772 -0,8%Bitcoin 93.446 -1,5%Euro 1,1562 -0,4%Öl 65,08 +0,3%Gold 3.996 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
213,50 EUR +1,80 EUR +0,85 %
STU
215,35 EUR +7,45 EUR +3,58 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 164,91 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

DZ BANK

Airbus SE Kaufen

16:36 Uhr
Airbus SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
213,50 EUR 1,80 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal von 196 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe stark abgeschnitten, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und die Dynamik bei den Auslieferungen erhöhe die Zuversicht mit Blick auf die Erreichung der Jahresziele. Airbus bleibe ein attraktives Investment mit guten Perspektiven./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Kaufen

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
214,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
213,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

16:36 Airbus Kaufen DZ BANK
15:36 Airbus Outperform Bernstein Research
15:16 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:46 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Airbus SE-Analyse im Fokus Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt nachmittags zurück
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt am Donnerstagnachmittag
dpa-afx Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
finanzen.net Airbus SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Financial Times Airbus sticks to jet delivery target despite supply chain disruptions
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Nine-Month (9m) 2025 results
Financial Times Airbus, Leonardo and Thales strike space deal to rival Musk’s SpaceX
Korea Times LIG Nex1, Airbus DS sign MOU to strengthen strategic partnership
Business Times Airbus opens second jet assembly line in China
Korea Times KAI, Airbus expand aerospace, defense cooperation with MOU
Korea Times Korea is most important strategic partner in Asia: Airbus top executive
Zacks Airbus Supplies First A350-900 Jet to Swiss International Air Lines
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen