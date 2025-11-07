DAX23.671 -0,3%Est505.598 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1544 ±-0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.005 +0,7%
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Freitagvormittag ein

07.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 207,75 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 207,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 207,75 EUR. Bei 208,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5.419 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (216,85 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 4,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 60,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,79 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 29.10.2025. Das EPS lag bei 1,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 17,83 Mrd. EUR gegenüber 15,69 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

