Value-Stars-Kolumne

2G Energy musste jüngst die Prognosen für 2025 senken. Der in Aussicht gestellte größere Wachstumsschub hat sich aber damit nur auf 2026 verschoben.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Nachdem 2G Energy in den vergangenen Jahren sehr verlässlich war, was die eigenen Prognosen angeht, musste das Unternehmen jetzt den Ausblick für 2025 deutlich absenken. Grund dafür ist ein Bündel von Ursachen: die Umstellung des ERP-Systems belastet temporär das Servicegeschäft, weitere Großbestellungen für die Ukraine sind bislang überraschenderweise ausgeblieben und die neue Förderung für die hiesige Biogasbranche wurde so spät von der EU genehmigt, dass sich die Abarbeitung der Auftragswelle aus dem Sektor größtenteils ins nächste Jahr verlagert. [...]

