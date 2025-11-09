DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin90.433 +2,3%Euro1,1564 -0,1%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: 2G Energy - Wachstumsschub auf 2026 verschoben

09.11.25 21:53 Uhr

2G Energy musste jüngst die Prognosen für 2025 senken. Der in Aussicht gestellte größere Wachstumsschub hat sich aber damit nur auf 2026 verschoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
2G Energy AG
26,70 EUR -0,70 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
247,7 PKT 0,0 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Nachdem 2G Energy in den vergangenen Jahren sehr verlässlich war, was die eigenen Prognosen angeht, musste das Unternehmen jetzt den Ausblick für 2025 deutlich absenken. Grund dafür ist ein Bündel von Ursachen: die Umstellung des ERP-Systems belastet temporär das Servicegeschäft, weitere Großbestellungen für die Ukraine sind bislang überraschenderweise ausgeblieben und die neue Förderung für die hiesige Biogasbranche wurde so spät von der EU genehmigt, dass sich die Abarbeitung der Auftragswelle aus dem Sektor größtenteils ins nächste Jahr verlagert. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Nachrichten zu 2G Energy AG

Analysen zu 2G Energy AG

DatumRatingAnalyst
30.10.20252G Energy KaufenSMC Research
08.09.20252G Energy KaufenSMC Research
13.08.20252G Energy KaufenSMC Research
23.05.20252G Energy KaufenSMC Research
05.05.20252G Energy KaufenSMC Research
