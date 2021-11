Laut SMC-Research lassen die Auftragszahlen auf weiter eine anziehende Nachfrage bei der 2G Energy AG schließen. Verzögerungen bei Kundenprojekten erlauben im laufenden Jahr trotzdem nur eine moderate Umsatzsteigerung, so das Researchhaus. Die besseren Wachstumsaussichten ab 2022 führen bei SMC-Analyst Holger Steffen zwar zu einem höheren Kursziel, die Kursentwicklung hat die vielversprechenden Perspektiven aber schon vorweggenommen.

Eine deutliche Steigerung des Auftragseingangs um 22 Prozent auf 135,6 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres belege nach Darstellung von SMC-Research, dass 2G mit seinen Blockheizkraftwerken auf eine anziehende Nachfrage stoße. Im laufenden Jahr sei es aufgrund von Engpässen in der Wirtschaft aber nicht leicht, das auch in eine kräftige Umsatzsteigerung umzumünzen. Vor allem auf den Kundenbaustellen gebe es Verzögerungen, daher dürfte der Umsatz im Gesamtjahr nach Einschätzung der Analysten nur moderat zulegen – gleichwohl habe das Management die Zielspanne von 250 bis 260 Mio. Euro bestätigt.

Da das Unternehmen zudem aktuell in die (Personal-) Kapazitäten investiere, um für das weitere Wachstum gerüstet zu sein, und die Materialkosten marktbedingt laut dem Researchhaus zunehmen, werde die EBIT-Marge voraussichtlich in der unteren Hälfte der ausgegebenen Zielspanne von 6,0 bis 7,5 Prozent liegen.

Sobald sich die Liefersituation in der Wirtschaft entspanne, dürfte die Geschäftsentwicklung von 2G weiter an Dynamik gewinnen. Dafür sprechen auch laut den Analysten die Pläne der voraussichtlich künftigen Regierungsparteien in Deutschland, die Investitionen in Gaskraftwerke, die auf Wasserstoff als Inputfaktor umrüstbar seien, forcieren zu wollen. Denn solche Kraftwerke seien eine Spezialität von 2G.

Die Analysten haben in Summe ihre Schätzungen für das laufende Jahr etwas vorsichtiger, für die nächsten Jahre aber etwas optimistischer gestaltet und sehen den fairen Wert nun bei 113,00 Euro (zuvor: 101,00 Euro). Nach der zuletzt per Saldo positiven Kursentwicklung der Aktie sehen sie aktuell damit noch ein moderates Aufwärtspotenzial und ändern ihre Einschätzung von „Buy“ auf „Hold“.

