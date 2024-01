SMC Research

2G Energy hat nach Darstellung von SMC-Research im vierten Quartal 2023 einen kräftigen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnet und in der Folge die Umsatzprognose für 2025 angehoben. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin seine Schätzungen ebenfalls hochgesetzt und sieht ein attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Der Auftragseingang von 2G Energy habe sich laut SMC-Research schon im dritten Quartal 2023 belebt, und diesen Trend habe das Unternehmen im Schlussquartal bestätigen können, in dem die Bestellungen im Vorjahresvergleich um 28 Prozent gestiegen seien. Bemerkenswert sei, dass dieser Anstieg trotz einer noch schwachen Entwicklung in Europa und den USA gelungen sei und aus hohen Bestellzuwächsen in anderen Regionen resultiere.

Für das Jahr 2024 erwarte das Management aber auch eine Belebung in Deutschland und den USA, was eine sehr gute Grundlage für das weitere Wachstum darstelle. Daher sei nun die Umsatzprognose für 2025 von bislang 390 bis 430 Mio. Euro auf bis zu 450 Mio. Euro angehoben worden. Für die laufende Periode rechne das Unternehmen weiterhin mit Erlösen von bis zu 390 Mio. Euro sowie mit einer EBIT-Marge von 8,5 bis 10,0 Prozent.

Insgesamt sehen die Analysten 2G Energy sehr gut aufgestellt. Die BHKW dürften eine wichtige Rolle bei der Transformation der Energiebranche einnehmen, und die Gesellschaft zähle hier zu den weltweit führenden Anbietern, so die Analysten. Im sehr potenzialträchtigen Bereich mit Wasserstoff-BHKW sei 2G klarer Innovations- und Marktführer, was sich schon jetzt in einem kontinuierlich steigenden Absatzvolumen niederschlage. Ebenfalls erfolgreich vollzogen sei der Einstieg in das Angebot von Großwärmepumpen gewesen, der letztes Jahr mit einer Übernahme in den Niederlanden umgesetzt worden sei. 2G gehe davon aus, dass in Deutschland größere Stückzahlen mit dem Abschluss der kommunalen Wärmeplanung ab 2026 ausgeliefert werden.

In Reaktion auf die anziehende Dynamik des Auftragseingangs haben die Analysten ihre Umsatz- und Margenschätzungen ab 2024 erhöht, wodurch ihr Kursziel von 31,50 auf 33,00 Euro gestiegen sei. Insgesamt konstatieren sie somit weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie und bestätigen ihr Urteil „Buy“.

