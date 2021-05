Die 2G Energy AG hat laut SMC-Research das schwierige Jahr 2020 sehr gut bewältigt und ihre Zahlen moderat gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht für 2G zahlreiche Wachstumstreiber, die die Umsatzentwicklung in 2021, aber noch stärker in den Jahren danach, stimulieren dürften und bleibt bei seinem Urteil „Buy“ mit erhöhtem Kursziel.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge habe 2G hat das schwierige Jahr 2020 sehr gut bewältigt und den Umsatz sowie das operative Ergebnis moderat gesteigert. Auf der Basis sei von den Gremien eine unveränderte Dividende von 0,45 Euro je Aktie vorgeschlagen worden. Die positive Entwicklung setze sich im laufenden Jahr nahtlos fort. Da sich einige Schlussabrechnungen von Anlagenlieferungen in das erste Quartal verschoben haben und zugleich die Durchlaufzeiten etwas verbessert worden seien, habe der Umsatz in den ersten drei Monaten auf vorläufiger, noch nicht final konsolidierter Basis um ca. 34 Prozent auf 43 Mio. Euro gesteigert werden können. Der Auftragseingang habe währenddessen mit 46,4 Mio. Euro das hohe Vorjahresniveau noch um 3 Prozent übertroffen.

Insgesamt sehe SMC-Research für 2G zahlreiche Wachstumstreiber, die die Umsatzentwicklung in 2021, aber noch stärker in den Jahren danach, stimulieren dürften. Dazu zähle insbesondere die Abschaltung von Kohle- und Kernkraftwerken in Deutschland und Europa, die den Bedarf für zuverlässige, dezentrale Grundlastkapazitäten (mit Wärmebereitstellung), wie sie BHKW bieten, erhöhen dürften. Auch im wichtigen US-Markt rücke eine sicherere Versorgung stärker in den Fokus, nachdem es 2020 eine Rekordzahl von Stromausfällen gegeben habe. Zudem besetze 2G mit dem entwickelten BHKW auf Wasserstoffbasis einen potenzialträchtigen Zukunftsmarkt und verspüre schon jetzt ein deutlich anziehendes Interesse in diesem Bereich.

SMC-Research rechne daher mit einer stetigen Expansion des Unternehmens, die die Analysten mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate im Detailprognosezeitraum bis 2028 von 10 Prozent p.a. zum Ausdruck bringen. Das sollte mit steigenden Margen einhergehen, da das Unternehmen u.a. mit der fortgesetzten Industrialisierung der Fertigungsprozesse und der weiteren Ausschöpfung der Möglichkeiten der Digitalisierung weitere Effizienzgewinne erziele. Während die Analysten davon ausgehen, dass die Umsatzschwelle von 300 Mio. Euro schon früher überschritten werde, als es das Management in der Mittelfristprognose vorsehe, nämlich 2023 statt 2024, rechnen die Analysten im Einklang mit der Unternehmensprognose mit einer zweistelligen EBIT-Marge ab 2024.

Nach einer leichten Anhebung der Schätzungen sehen sie den fairen Wert nun bei 102,60 Euro je Aktie (zuvor 95,80 Euro) und bestätigen angesichts eines Kurspotenzials von 18 Prozent ihre Einstufung mit „Buy“.

Allerdings sei auch ein Szenario denkbar, in dem die Schätzungen des Researchhauses deutlich übertroffen werden könnten. Wenn in Deutschland (und Europa) die Sorge um eine sichere Strom- und Wärmeversorgung mit der Abschaltung von Kraftwerkskapazitäten deutlich zunehme, stünden vor allem BHKW als vergleichsweise schnell realisierbare Alternative bereit. 2G habe für einen solchen Verlauf eine mögliche schnelle Verdopplung des Produktionsoutputs, gemessen an der Megawattzahl (die aktuell bei rd. 200 liege), durchkalkuliert und halte das ohne wesentliche Investitionen in relativ kurzer Frist für umsetzbar. Ein solcher Verlauf würde zum Modellergebnis von SMC-Research ein hohes Upside-Potenzial bieten.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.05.2021 um 10:37 Uhr)

