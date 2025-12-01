DAX 23.667 +0,3%ESt50 5.680 +0,2%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.614 +0,4%Euro 1,1617 +0,1%Öl 63,12 -0,3%Gold 4.216 -0,4%
Heute im Fokus
DAX moderat höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Muss Strategy bald BTC verkaufen? -- Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt
Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral
2G Energy Aktie

2G Energy Aktien-Sparplan
33,70 EUR +1,85 EUR +5,81 %
STU
Marktkap. 591,12 Mio. EUR

KGV 17,44 Div. Rendite 0,87%
WKN A0HL8N

ISIN DE000A0HL8N9

Symbol ZGBEF

SMC Research

08:34 Uhr
Aktie in diesem Artikel
2G Energy AG
33,70 EUR 1,85 EUR 5,81%
Charts| News| Analysen
Das dritte Quartal 2025 von 2G Energy ist nach Darstellung von SMC-Research durch das Zusammenspiel mehrerer temporärer Belastungsfaktoren schwach ausgefallen, was eine Prognosereduktion bedingt hat. Schon ab dem vierten Quartal sollten sich aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen aber die intakten Wachstumstreiber wieder durchsetzen, was für 2026 positive Aussichten schafft.

Im dritten Quartal seien laut SMC-Research Umsatz und Ergebnis von 2G Energy deutlich zurückgegangen, da mehrere ungünstige Faktoren zusammengekommen seien. Das habe im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung zu einer Anpassung der Jahresprognose geführt. Nach Einschätzung der Analysten dürfte dies ein temporär begrenzter Ausrutscher bleiben, denn die Wachstumsaussichten seien weiterhin hervorragend – und das auf einer sehr breiten Basis.

In Deutschland schiebe die Kapazitätserweiterungswelle bei Biogasanlagen auf der Grundlage einer neuen Förderung das Geschäft stark an, und das auf Jahre. Zugleich rechne sich 2G gute Chancen aus, bei den zur Ausschreibung anstehenden Großprojekten im Bereich der Gaskraftwerke zum Zuge zu kommen. Die schnelle Realisierbarkeit von modularen Lösungen unter Nutzung von Gasmotoren – ganz im Gegensatz zu Großkraftwerken mit Gasturbinen, die mehrere Jahre Vorlaufzeit benötigen und deren Realisierung aktuell durch lange Lieferzeiten bei Turbinen erschwert werde – sorge hier für gute Perspektiven.

Ebenfalls ein starker Treiber, in Deutschland und den Auslandsmärkten, sei die Vermarktung der Großwärmepumpe, die immer mehr Fahrt aufnehme. Der wachsende Strombedarf sorge dabei für eine zunehmende Investitionsbereitschaft. Das gelte auch und gerade im Bereich der Data Center, den 2G jetzt sehr gezielt adressiere und wo viele Großprojekte mit hohen Volumina bereits ausgeschrieben seien oder zur Ausschreibung anstehen. Auch für die Ukraine stehen weitere Aufträge an, die 2026 ein zweistelliges Millionenvolumen zwischen 15 und 30 Mio. Euro erreichen könnten.

Die guten Perspektiven werden durch einen Rekordauftragsbestand im Anlagengeschäft von 250 Mio. Euro unterstrichen – der zudem von einem weiterhin sehr dynamischen Auftragseingang weiter profitieren dürfte. 2G habe daher die optimistische Prognose für 2026, die einen Umsatz von 440 bis 490 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 9 bis 11 Prozent vorsehe, nicht angetastet.

Die Analysten haben, insbesondere wegen der Auftragsperspektiven aus der Ukraine, die sie zuletzt nur noch sehr vorsichtig in ihrem Modell berücksichtigt hatten, ihre Schätzungen ab 2026 angehoben. Daraus resultiere ein leicht erhöhtes Kursziel von 40,00 Euro. Auch nach der deutlichen Kurserholung in jüngster Zeit sehen die Analysten damit ein attraktives Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent und bekräftigen ihre Einschätzung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.12.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 01.12.2025 um 19:05 Uhr fertiggestellt und am 02.12.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-02-SMC-Comment-2G_frei.pdf

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: 2G Energy Kaufen

Unternehmen:
2G Energy AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
31,65 €		 Abst. Kursziel*:
26,38%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
33,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,69%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 2G Energy AG

08:34 2G Energy Kaufen SMC Research
30.10.25 2G Energy Kaufen SMC Research
08.09.25 2G Energy Kaufen SMC Research
13.08.25 2G Energy Kaufen SMC Research
23.05.25 2G Energy Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu 2G Energy AG

StockXperts 2G Energy: In Q4 schon wieder auf Kurs 2G Energy: In Q4 schon wieder auf Kurs
Aktien-Global 2G Energy: In Q4 schon wieder auf Kurs
TraderFox Vier Top-Storys aus dem Nebenwerte-Bereich, die man kennen muss!
TraderFox 2G Energy: Das ist die Top-Story im Energiebereich - massive Auftragschancen durch Data Center, Ukraine, Biomasse-Förderung und Gaskraftwerkreserve!
StockXperts 2G Energy: Schnell zurück in der Spur
TraderFox EK-Forum exklusiv: 2G Energy-CFO stellt große Data Center-Aufträge binnen sechs Monaten in Aussicht. Die Wachstumsprognose für 2026 steht.
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG rechnet ab viertem Quartal mit Fortsetzung des Wachstumskurses, verzeichnet im dritten Quartal jedoch erwartungsgemäß einen Umsatzrückgang (58,4 Mio. Euro, Vj.: 86,8 Mio. Euro)
Value Stars Portfolio-Update: 2G Energy - Wachstumsschub auf 2026 verschoben
Value Stars Portfolio-Update: 2G Energy - Wachstumsschub auf 2026 verschoben
EQS Group EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Acquisition of shares via a joint account held by Friedrich Pehle and Daniela Lohmann-Pehle
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG adjusts its forecast for the current 2025 financial year in terms of sales revenues and EBIT margin
EQS Group EQS-Adhoc: 2G Energy AG adjusts its forecast for revenue and EBIT margin for fiscal year 2025.
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG increases half-year output by 28% (EUR 193.0 million; previous year: EUR 150.3 million)
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG recording vibrant order intake growth of 29 % in the second quarter
EQS Group EQS-DD: 2G Energy AG: Christian Grotholt, Transfer of 5,317,108 shares by way of contribution to a company controlled by the Management Board member in the legal form of a GmbH & Co. KG
EQS Group EQS-DD: 2G Energy AG: Next-Gen-Energy GmbH & Co. KG, Acquisition of 5,317,108 shares by way of contribution by the controlling shareholder
EQS Group EQS-News: CEO Christian Grotholt remains major shareholder. Transfer of Mr. Grotholt&#8217;s 2G shares (29.6 %) to his own asset management company represents the only change.
