08:39 Uhr

Nach Darstellung von SMC-Research hat die 2G Energy AG starke Auftragsdaten für das zweite Quartal gemeldet. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin seine Wachstumsschätzungen und das Kursziel angehoben und stuft die Aktie weiter als Kauf ein.

Die deutliche Steigerung des Q2-Auftragseingangs gegenüber dem Vorjahr dokumentiere laut SMC-Research die anhaltend hohe Dynamik von 2G. Das Unternehmen wolle den Umsatz im laufenden Jahr von 375,6 Mio. Euro in der Vorperiode auf 430 bis 450 Mio. Euro steigern und eine EBIT-Marge zwischen 8,5 und 10,5 Prozent (2024: 8,9 Prozent) erzielen. Diese Prognose sei aus Sicht der Analysten durch den Auftragsbestand bereits gut abgesichert.

Und im Anschluss könnte die dynamische Entwicklung weitergehen. Der Bedarf für hocheffiziente, schnell realisierbare Energieerzeugungsanlagen sei hoch und könne von 2G passgenau bedient werden. Die laufende Transformation der Energieproduktionsstruktur in vielen Ländern biete dabei ebenso große Chancen wie die steigende Nachfrage in verschiedenen Segmenten – insbesondere der Bau von Datacentern sei derzeit ein potenzialträchtiger Bereich.

In Reaktion auf die starken Auftragszahlen haben die Analysten ihre Schätzungen angehoben, woraus sich ein neues Kursziel von 41,60 Euro ergeben habe. Auch nach der erfreulichen Entwicklung der Aktie sehen sie damit ein weiteres substanzielles Aufwärtspotenzial und bestätigen die Einstufung mit „Buy“.

