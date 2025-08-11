DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.352 +0,3%Top 10 Crypto 16,70 +0,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.046 -0,9%Euro 1,1710 +0,3%Öl 66,16 +0,1%Gold 3.357 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
Springer Nature-Aktie legt zu: Jahresprognose angehoben Springer Nature-Aktie legt zu: Jahresprognose angehoben
TUI-Aktie in Grün: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen TUI-Aktie in Grün: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

2G Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
2G Energy Aktien-Sparplan
37,70 EUR +0,60 EUR +1,62 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 659,3 Mio. EUR

KGV 17,44 Div. Rendite 0,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0HL8N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0HL8N9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZGBEF

SMC Research

2G Energy Kaufen

08:39 Uhr
2G Energy Kaufen
Aktie in diesem Artikel
2G Energy AG
37,70 EUR 0,60 EUR 1,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research hat die 2G Energy AG starke Auftragsdaten für das zweite Quartal gemeldet. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin seine Wachstumsschätzungen und das Kursziel angehoben und stuft die Aktie weiter als Kauf ein.

Die deutliche Steigerung des Q2-Auftragseingangs gegenüber dem Vorjahr dokumentiere laut SMC-Research die anhaltend hohe Dynamik von 2G. Das Unternehmen wolle den Umsatz im laufenden Jahr von 375,6 Mio. Euro in der Vorperiode auf 430 bis 450 Mio. Euro steigern und eine EBIT-Marge zwischen 8,5 und 10,5 Prozent (2024: 8,9 Prozent) erzielen. Diese Prognose sei aus Sicht der Analysten durch den Auftragsbestand bereits gut abgesichert.

Und im Anschluss könnte die dynamische Entwicklung weitergehen. Der Bedarf für hocheffiziente, schnell realisierbare Energieerzeugungsanlagen sei hoch und könne von 2G passgenau bedient werden. Die laufende Transformation der Energieproduktionsstruktur in vielen Ländern biete dabei ebenso große Chancen wie die steigende Nachfrage in verschiedenen Segmenten – insbesondere der Bau von Datacentern sei derzeit ein potenzialträchtiger Bereich.

In Reaktion auf die starken Auftragszahlen haben die Analysten ihre Schätzungen angehoben, woraus sich ein neues Kursziel von 41,60 Euro ergeben habe. Auch nach der erfreulichen Entwicklung der Aktie sehen sie damit ein weiteres substanzielles Aufwärtspotenzial und bestätigen die Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.08.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 13.08.2025 um 7:15 Uhr fertiggestellt und am 13.08.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-13-SMC-Comment-2G_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: 2G Energy Kaufen

Unternehmen:
2G Energy AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
41,60 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
37,65 €		 Abst. Kursziel*:
10,49%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
37,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,34%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 2G Energy AG

08:39 2G Energy Kaufen SMC Research
23.05.25 2G Energy Kaufen SMC Research
05.05.25 2G Energy Kaufen SMC Research
28.02.25 2G Energy Kaufen SMC Research
24.01.25 2G Energy Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Lohnende DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition? DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag ins Plus
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagnachmittag steigen
finanzen.net Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen