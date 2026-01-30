DAX 24.775 -0,1%ESt50 5.990 -0,3%MSCI World 4.529 -0,2%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.302 -1,2%Bitcoin 64.752 -3,0%Euro 1,1819 +0,2%Öl 66,76 +0,7%Gold 4.956 +6,3%
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz
Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst?
2G Energy Aktie

2G Energy Aktien-Sparplan
36,90 EUR +2,30 EUR +6,65 %
STU
Marktkap. 639,56 Mio. EUR

KGV 17,44 Div. Rendite 0,87%
WKN A0HL8N

ISIN DE000A0HL8N9

Symbol ZGBEF

SMC Research

2G Energy Kaufen

16:44 Uhr
2G Energy Kaufen
Aktie in diesem Artikel
2G Energy AG
36,90 EUR 2,30 EUR 6,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Bei 2G Energy sorgen mehrere starke Nachfragetreiber nach Darstellung von SMC-Research zu einem deutlich höheren Auftragseingang in Deutschland und dem übrigen Europa (ohne Ukraine). SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine gute Basis für deutlich steigende Erlöse und Gewinn – in 2026 und darüber hinaus.

2G Energy profitiere laut SMC-Research aktuell von einem Nachfrageschub in mehreren Bereichen. Dieser habe sich im vierten Quartal 2025 in einer Steigerung des Auftragseingangs in Deutschland um 145 Prozent auf 22,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr niedergeschlagen. Im europäischen Ausland (ohne Ukraine) haben die Bestellungen sogar um 160 Prozent auf 11,7 Mio. Euro zugelegt, zugleich behaupte sich das Nordamerikageschäft – trotz ausgelaufener US-Steuervergünstigen für neue Investitionen – auf dem hohen Niveau des Vorjahres.

Das zeige aus Sicht der Analysten, dass 2G für das aktuelle Umfeld – das von einem hohen Investitionsbedarf im Bereich der dezentralen, schnell realisierbaren Stromerzeugungskapazitäten geprägt sei – die richtigen Produkte anbiete. Der Rückenwind dürfte nicht nur im aktuellen Jahr, in dem 2G den Umsatz auf 440 bis 490 Mio. Euro steigern und die EBIT-Marge auf 9 bis 11 Prozent verbessern wolle, deutlich spürbar sein, sondern auch mittelfristig für komfortable Rahmenbedingungen sorgen und ein fortgesetztes Umsatz- und Ergebniswachstum ermöglichen.

Die Analysten sehen das im Aktienkurs noch nicht adäquat berücksichtigt. Auf Basis der positiven Umsatz- und Margenperspektiven sehen sie den fairen Wert jetzt bei 40,50 Euro je Aktie (zuvor 40,00 Euro), woraus sich ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent ableite. Die Analysten bekräftigen daher ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.01.2026 um 10:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 30.01.2026 um 9:25 Uhr fertiggestellt und am 30.01.2026 um 10:00 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-30-SMC-Comment-2G_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: 2G Energy Kaufen

Unternehmen:
2G Energy AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
40,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
35,05 €		 Abst. Kursziel*:
15,55%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
36,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,76%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 2G Energy AG

16:44 2G Energy Kaufen SMC Research
02.12.25 2G Energy Kaufen SMC Research
30.10.25 2G Energy Kaufen SMC Research
08.09.25 2G Energy Kaufen SMC Research
13.08.25 2G Energy Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu 2G Energy AG

StockXperts 2G Energy: Nachfrageschub in mehreren Bereichen
Aktien-Global 2G Energy: Nachfrageschub in mehreren Bereichen
TraderFox 2G Energy: Drei wichtige Unternehmensaussagen - Wachstum in 2027ff und mehrere große Data Center-Aufträge stehen an!
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG wächst stark im vierten Quartal in Deutschland und Europa.
TraderFox 2G Energy könnte 500 bis 1.000 Mio. Euro an Umsätzen dank der Kraftwerksstrategie zwischen 2027 und 2030 erzielen!
TraderFox 2G Energy: Ein neuer Auftragsbooster zündet - die EU genehmigt die Kraftwerksstrategie mit 12 GW. Kurse über 40 Euro winken!
TraderFox 2G Energy: Ein neuer Auftragsbooster zündet - die EU genehmigt die Kraftwerksstrategie mit 12 GW!
wikifolio DAX 25.000 und trotzdem Sicherheitsgurt: Der Trend-Surfer bleibt angeschnallt
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG recording dynamic fourth quarter growth in Germany and Europe.
EQS Group EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Acquisition of shares via a joint account held by Friedrich Pehle and Daniela Lohmann-Pehle
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG adjusts its forecast for the current 2025 financial year in terms of sales revenues and EBIT margin
EQS Group EQS-Adhoc: 2G Energy AG adjusts its forecast for revenue and EBIT margin for fiscal year 2025.
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG increases half-year output by 28% (EUR 193.0 million; previous year: EUR 150.3 million)
EQS Group EQS-News: 2G Energy AG recording vibrant order intake growth of 29 % in the second quarter
EQS Group EQS-DD: 2G Energy AG: Next-Gen-Energy GmbH & Co. KG, Acquisition of 5,317,108 shares by way of contribution by the controlling shareholder
EQS Group EQS-DD: 2G Energy AG: Christian Grotholt, Transfer of 5,317,108 shares by way of contribution to a company controlled by the Management Board member in the legal form of a GmbH & Co. KG
