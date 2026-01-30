SMC Research

Bei 2G Energy sorgen mehrere starke Nachfragetreiber nach Darstellung von SMC-Research zu einem deutlich höheren Auftragseingang in Deutschland und dem übrigen Europa (ohne Ukraine). SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine gute Basis für deutlich steigende Erlöse und Gewinn – in 2026 und darüber hinaus.

2G Energy profitiere laut SMC-Research aktuell von einem Nachfrageschub in mehreren Bereichen. Dieser habe sich im vierten Quartal 2025 in einer Steigerung des Auftragseingangs in Deutschland um 145 Prozent auf 22,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr niedergeschlagen. Im europäischen Ausland (ohne Ukraine) haben die Bestellungen sogar um 160 Prozent auf 11,7 Mio. Euro zugelegt, zugleich behaupte sich das Nordamerikageschäft – trotz ausgelaufener US-Steuervergünstigen für neue Investitionen – auf dem hohen Niveau des Vorjahres.

Das zeige aus Sicht der Analysten, dass 2G für das aktuelle Umfeld – das von einem hohen Investitionsbedarf im Bereich der dezentralen, schnell realisierbaren Stromerzeugungskapazitäten geprägt sei – die richtigen Produkte anbiete. Der Rückenwind dürfte nicht nur im aktuellen Jahr, in dem 2G den Umsatz auf 440 bis 490 Mio. Euro steigern und die EBIT-Marge auf 9 bis 11 Prozent verbessern wolle, deutlich spürbar sein, sondern auch mittelfristig für komfortable Rahmenbedingungen sorgen und ein fortgesetztes Umsatz- und Ergebniswachstum ermöglichen.

Die Analysten sehen das im Aktienkurs noch nicht adäquat berücksichtigt. Auf Basis der positiven Umsatz- und Margenperspektiven sehen sie den fairen Wert jetzt bei 40,50 Euro je Aktie (zuvor 40,00 Euro), woraus sich ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent ableite. Die Analysten bekräftigen daher ihre Einstufung mit „Buy“.

