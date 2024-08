SMC Research

Nach Darstellung von SMC-Research hat 2G Energy wegen längerer Projektlaufzeiten bei Kunden im ersten Halbjahr einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen müssen, was sich aber aus Sicht des Managements als vorübergehendes Phänomen erweisen dürfte. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet auch dank eines Rekord-Auftragsbestands ein nachhaltig zweistelliges Wachstum mit Margensteigerungen in den nächsten Jahren, woraus sich ein attraktives Kurspotenzial für die Aktie ableitet.

Der Umsatz von 2G sei laut SMC-Research im ersten Halbjahr leicht zurückgegangen, um 3,2 Prozent auf 131,2 Mio. Euro, was vor allem auf längere Projektlaufzeiten bei den Kunden zurückzuführen sei, die das Management aber als vorübergehend einstufe. Selbst, wenn die Verzögerungen dauerhaft seien, bedeute das nur, dass sich der Auftragsbestand ceteris paribus auf einem höheren Niveau bewege als in der Vergangenheit. Nach einer Übergangsphase von maximal zwei bis drei Quartalen sei die Anpassung an die längeren Projektlaufzeiten in den Zahlen ansonsten dann nicht mehr zu spüren.

Insgesamt sei die Entwicklung sehr positiv, was in einem Wachstum des Auftragseingangs um 26 bzw. 14 Prozent im ersten und zweiten Quartal zum Ausdruck komme, so dass sich der Auftragsbestand seit Jahresanfang von 156 Mio. Euro auf voraussichtlich mehr als 220 Mio. Euro bis Ende August erhöhen und damit wieder auf einem historischen Höchststand befinden werde.

Das Unternehmen habe daraufhin die Prognose für 2024 (Umsatz 360 bis 390 Mio. Euro, EBIT-Marge von 8,5 bis 10,0 Prozent) bestätigt und sei für 2025 etwas optimistischer. Das komme in einer Anhebung des unteren Endes der Umsatzzielspanne von 390 auf 410 Mio. Euro zum Ausdruck, das obere Ende liege weiter bei 450 Mio. Euro.

BHKW seien aus Sicht der Analysten ein unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende und stellen in Kombination mit Großwärmepumpen eine sehr flexible Lösung für unterschiedliche Marktphasen dar. Auch die Bundesregierung nehme den Bereich wieder stärker in den Fokus und könnte die Förderung für Biogasanlagen verbessern, wovon das BHKW-Geschäft profitieren würde.

Die Analysten erwarten von 2G in den nächsten Jahren ein durchschnittliches Wachstum (CAGR 24/31) von 12 Prozent und eine weitere Margenverbesserung. In Reaktion auf die jüngsten Zahlen haben sie ihr Modell nur geringfügig angepasst, so dass sich das Kursziel weiterhin auf 34,00 Euro belaufe. Aufgrund der starken Marktposition und des attraktiven Kurspotenzials bestätigen die Analysten ihr Urteil „Buy“.

