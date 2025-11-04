Airbus Aktie
Marktkap. 169,05 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei "konstruktiv optimistisch" gewesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Finanzchef Thomas Toepfer./ag/tih
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
228,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
213,75 €
|Abst. Kursziel*:
6,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
210,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)