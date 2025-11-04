DAX 23.778 -0,7%ESt50 5.624 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1483 +0,0%Öl 64,73 +0,6%Gold 3.970 +1,0%
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
Marktkap. 169,05 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

10:46 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
210,75 EUR -2,35 EUR -1,10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei "konstruktiv optimistisch" gewesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Finanzchef Thomas Toepfer./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
228,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
213,75 €		 Abst. Kursziel*:
6,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
210,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Airbus Kaufen DZ BANK
30.10.25 Airbus Outperform Bernstein Research
30.10.25 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

