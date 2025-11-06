Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 210,10 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,0 Prozent auf 210,10 EUR. Bei 209,40 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 211,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 26.084 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,21 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 129,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 38,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,60 EUR.

Am 29.10.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 17,83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 15,69 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

