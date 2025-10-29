DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
214,20 EUR +2,50 EUR +1,18 %
STU
215,35 EUR +7,45 EUR +3,58 %
GVIE
Marktkap. 164,91 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

13:01 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
Airbus SE
214,20 EUR 2,50 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 209 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Flugzeugbauers bleibe zuversichtlich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
228,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
212,70 €		 Abst. Kursziel*:
7,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
214,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,44%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

13:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:46 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Airbus Buy UBS AG
08:01 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

