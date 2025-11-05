Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 212,15 EUR ab.

Um 15:50 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 212,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 209,95 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.845 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,81 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,60 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 29.10.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 17,83 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,69 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Airbus SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,56 EUR fest.

