Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 212,30 EUR nach.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 212,30 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,90 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 211,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.209 Airbus SE-Aktien umgesetzt.
Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,14 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 63,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 230,60 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,69 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Am 18.02.2027 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
