Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025 HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag in Rot

04.11.25 12:04 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 212,30 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
212,05 EUR -2,60 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen


Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 212,30 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,90 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 211,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.209 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,14 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 63,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 230,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,69 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Am 18.02.2027 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Airbus SE-Aktie mit Buy ein

Was Analysten von der Airbus SE-Aktie erwarten

Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest



Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
