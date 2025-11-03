Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 213,55 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 213,55 EUR. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 214,10 EUR an. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 212,65 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,90 EUR. Zuletzt wechselten 77.490 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (129,82 EUR). Mit einem Kursverlust von 39,21 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,75 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 230,60 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

