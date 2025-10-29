DAX 24.088 -0,2%ESt50 5.684 -0,4%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 15,08 -2,0%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.922 +0,1%Euro 1,1621 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.999 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Experte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar Experte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar
Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
212,00 EUR +0,30 EUR +0,14 %
STU
215,35 EUR +7,45 EUR +3,58 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 164,91 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

10:46 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
212,00 EUR 0,30 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Gewinne und der Barmittelzufluss des Luft- und Raumfahrtkonzerns hätten den Marktkonsens übertroffen, was an diesem aber wenig ändern sollte, schrieb David Perry am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das neue Kursziel begründete er mit höheren Bewertungsmultiplikatoren. Sein Vertrauen in die Erreichung seiner mittel- bis langfristigen Schätzungen sei gestiegen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
213,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
212,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
224,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10:46 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Airbus Buy UBS AG
08:01 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

dpa-afx Trotz Zoll-Ärger Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
dpa-afx ROUNDUP: Airbus fliegt Boeing noch weiter davon - Aktie auf Rekordhoch
finanzen.net Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Airbus SE-Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Airbus erreichen wieder Rekordhoch - Gewinn höher als gedacht
finanzen.net XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
Financial Times Airbus sticks to jet delivery target despite supply chain disruptions
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Nine-Month (9m) 2025 results
Financial Times Airbus, Leonardo and Thales strike space deal to rival Musk’s SpaceX
Korea Times LIG Nex1, Airbus DS sign MOU to strengthen strategic partnership
Business Times Airbus opens second jet assembly line in China
Korea Times KAI, Airbus expand aerospace, defense cooperation with MOU
Korea Times Korea is most important strategic partner in Asia: Airbus top executive
Zacks Airbus Supplies First A350-900 Jet to Swiss International Air Lines
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen