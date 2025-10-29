Airbus Aktie
Marktkap. 164,91 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Gewinne und der Barmittelzufluss des Luft- und Raumfahrtkonzerns hätten den Marktkonsens übertroffen, was an diesem aber wenig ändern sollte, schrieb David Perry am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das neue Kursziel begründete er mit höheren Bewertungsmultiplikatoren. Sein Vertrauen in die Erreichung seiner mittel- bis langfristigen Schätzungen sei gestiegen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
213,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
212,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
224,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
