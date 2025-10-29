DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet
Airbus Aktie

216,15 EUR +4,45 EUR +2,10 %
STU
216,15 EUR +8,25 EUR +3,97 %
GVIE
Marktkap. 164,39 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

UBS AG

Airbus SE Buy

08:46 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
216,15 EUR 4,45 EUR 2,10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe in allen Bereichen Stärke gezeigt, weshalb er nun mit Blick auf die Margen entspannter sei und seine diesbezüglichen Schätzungen anhebe, schrieb Ian Douglas-Pennant in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Margenausblick für 2025 dürfte sich als konservativ erweisen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
209,40 €		 Abst. Kursziel*:
14,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
216,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:46 Airbus Buy UBS AG
08:01 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

