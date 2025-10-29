UBS AG

Microsoft Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe alles in allem solide abgeschnitten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die negative Kursreaktion auf die Resultate sei darauf zurückzuführen, dass Microsoft den in den letzten Wochen gestiegenen Erwartungen an das Wachstum der Cloud-Sparte Azure wohl nicht ganz gerecht werden konnte./rob/la/he

