Microsoft Aktie
Marktkap. 3,47 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe alles in allem solide abgeschnitten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die negative Kursreaktion auf die Resultate sei darauf zurückzuführen, dass Microsoft den in den letzten Wochen gestiegenen Erwartungen an das Wachstum der Cloud-Sparte Azure wohl nicht ganz gerecht werden konnte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 650,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 525,21
|Abst. Kursziel*:
23,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 526,53
|Abst. Kursziel aktuell:
23,45%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 635,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|16:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:21
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|16:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:21
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|16:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:21
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG