Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Microsoft Aktie

452,60 EUR -5,75 EUR -1,25 %
STU
526,53 USD -16,03 USD -2,95 %
BTT
Marktkap. 3,47 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

DZ BANK

Microsoft Kaufen

16:36 Uhr
Microsoft Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
452,60 EUR -5,75 EUR -1,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach den vorgelegten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 von 625 auf 650 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Der Software-Konzern habe ein weiteres sehr starkes Quartal abgeliefert, wobei insbesondere das hohe Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure überzeugt habe, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar täten sich die Anleger gerade etwas schwer, die höheren Kapitalinvestitionen zu akzeptieren, aber Microsoft "will und sollte das 'KI-Cloud-Eisen' - im Sinne eines noch besser abgesicherten Geschäftsmodells - schmieden, solange es heiß ist", schrieb der Analyst./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Kaufen

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 524,59		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 526,53		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 635,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

16:36 Microsoft Kaufen DZ BANK
16:31 Microsoft Buy UBS AG
13:21 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:41 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

