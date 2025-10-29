DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach den vorgelegten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 von 625 auf 650 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Der Software-Konzern habe ein weiteres sehr starkes Quartal abgeliefert, wobei insbesondere das hohe Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure überzeugt habe, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar täten sich die Anleger gerade etwas schwer, die höheren Kapitalinvestitionen zu akzeptieren, aber Microsoft "will und sollte das 'KI-Cloud-Eisen' - im Sinne eines noch besser abgesicherten Geschäftsmodells - schmieden, solange es heiß ist", schrieb der Analyst./rob/ck/he

