Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 213,55 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 213,55 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 216,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 212,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 205.139 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 216,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,55 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 229,60 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

