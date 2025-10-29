Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 206,65 EUR.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 206,65 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 206,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 207,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.746 Airbus SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,00 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Bei 129,82 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 59,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 219,67 EUR.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

