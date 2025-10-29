DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -0,2%Nas23.949 +0,5%Bitcoin96.032 -0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl65,06 +0,9%Gold3.996 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Nokia 870737 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Fed-Entscheid im Blick: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet Fed-Entscheid im Blick: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet
Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

MÄRKTE USA/Freundlich - Nvidia knackt 5-Billionen-Dollar Marke

29.10.25 18:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
225,40 EUR 2,30 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bloom Energy
117,88 EUR 14,88 EUR 14,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
185,24 EUR -5,96 EUR -3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
324,20 EUR 5,25 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
504,00 EUR 52,50 EUR 11,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CVS Health Corp
72,73 EUR 1,47 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fiserv Inc.
62,38 EUR -47,22 EUR -43,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GE HealthCare Technologies
66,42 EUR -1,69 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
196,98 EUR 6,52 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondelez
48,90 EUR -0,72 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
177,90 EUR 2,32 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
222,85 EUR 24,37 EUR 12,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
20,99 EUR -0,99 EUR -4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,45 EUR 0,68 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Einbahnstraßenbewegung an der Wall Street auf immer neue Rekordhochs setzt sich am Mittwoch fort. Die Kurstreiber sind die gleichen wie zuletzt: Die feste Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im späteren Tagesverlauf und die Spekulation auf eine weitere im Dezember, sowie die Hoffnung, dass die USA und China am Donnerstag eine Handelsvereinbarung abschließen werden. Dann treffen sich die Präsidenten beider Staaten in Südkorea.

Wer­bung

Dabei will US-Präsident Donald Trump auch die fortschrittlichen Blackwell-Chips von Nvidia zum Thema machen. Das befeuert Spekulationen, dass Nvidia solche Chips zukünftig auch nach China ausliefern kann. Die Aktie hatte mit der Nachricht bereits im Späthandel am Vortag kräftig zugelegt und steigt aktuell um weitere 3,1 Prozent. Nvidia erreichte damit als erstes Unternehmen überhaupt einen Marktwert von 5 Billionen Dollar.

Der Dow-Jones-Index legt um 0,4 Prozent zu auf 47.921 Punkte. Der breite S&P-500 zieht um 0,2 Prozent an, die Nasdaq-Indizes bis 0,5 Prozent.

Geschürt wird die für zusätzlichen Schwung an den Börsen sorgende KI-Fantasie auch von starken Geschäftsausweisen von SK Hynix und Advantest in Asien. Dazu haben die Akteure besonders Meta Platforms, Alphabet und Microsoft im Blick, die alle nach Börsenschluss Quartalszahlen vorlegen.

Wer­bung

Am Anleihemarkt bleibt es ruhig angesichts der marktseitig schon länger ziemlich fest verankerten Zinserwartungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 2 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Der Dollar kommt vor der erwarteten US-Zinssenkung etwas zurück, der Euro notiert bei 1,1657 Dollar.

Der Goldpreis erholt sich etwas von den jüngsten deutlichen Einbußen. Er steigt um 1,4 Prozent und kämpft damit um die 4.000-Dollar-Marke. Die Ölpreise ziehen um rund 1 Prozent an, nachdem die wöchentlichen US-Ölvorräte stärker als erwartet gesunken sind.

Unter den Einzelaktien machen Caterpillar einen Satz um fast 13 Prozent. Der Baumaschinenkonzern hat im dritten Quartal zwar weniger verdient, die Erwartungen aber übertroffen. Boeing geben dagegen um 4,0 Prozent kräftig nach, der Flugzeugbauer schnitt in der dritten Periode belastet durch Sonderposten schwächer ab als vermutet.

Wer­bung

Im Technologiebereich verbessern sich Micron Technology um 3,7 Prozent nach starken Geschäftszahlen des südkoreanischen Wettbewerbers SK Hynix. AMD steigen um 1,2 und Broadcom um 1,8 Prozent, während Intel behauptet tendieren. Seagate Technology machen einen Satz um über 18 Prozent. Der Datenspeicherhersteller hat überzeugende Geschäftszahlen präsentiert und gefällt auch mit dem Ausblick.

Der Telekomkonzern Verizon hat Gewinn und Umsatz gesteigert und sieht sich auf Kurs zum Erreichen der Jahresziele. Die Aktie verteuert sich um knapp 2 Prozent.

Im Nahrungsmittelsegment verbuchte Kraft Heinz einen Erlösrückgang und hat den Ausblick gesenkt. Der Kurs gibt um 5,1 Prozent nach. Der Milka- und Gebäckhersteller Mondelez hat seine Jahresprognose gesenkt, der Kurs rutscht um 3,7 Prozent ab.

CVS Health geben um 0,4 Prozent nach. Der Krankenversicherer verzeichnete bedingt durch eine beträchtliche Firmenwertberichtigung im Zusammenhang mit dem 2023 erworbenen Geschäft mit Seniorenkliniken zwar einen Quartalsverlust, schnitt aber dennoch besser als erwartet ab. Schwer tun sich Marktteilnehmer mit dem Kursminus von 2,1 Prozent bei GE Healthcare Technologies, nachdem das Medizintechnikunternehmen gute Zahlen vorgelegt hat.

Fiserv stürzen um gut 40 Prozent ab. Das Finanztechnologieunternehmen wartete mit einer Gewinnwarnung auf und tauscht unter anderem den Finanzchef aus.

Centene schnellen um 12,3 Prozent nach oben, der Krankenversicherer überraschte im dritten Quartal positiv. Bloom Energy springen um 21,5 Prozent nach Geschäftszahlen über der Markterwartung.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.920,52 +0,4% 214,15 +12,1%

S&P-500 6.907,50 +0,2% 16,61 +17,2%

NASDAQ Comp 23.954,96 +0,5% 127,46 +23,4%

NASDAQ 100 26.103,92 +0,4% 91,77 +23,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:56 % YTD

EUR/USD 1,1657 +0,1% 1,1651 1,1664 +12,5%

EUR/JPY 177,33 +0,0% 177,29 177,47 +8,8%

EUR/CHF 0,9285 +0,4% 0,9244 0,9252 -1,5%

EUR/GBP 0,8811 +0,4% 0,8779 0,8785 +6,1%

USD/JPY 152,13 -0,0% 152,17 152,16 -3,3%

GBP/USD 1,3230 -0,3% 1,3272 1,3277 +6,0%

USD/CNY 7,0765 -0,1% 7,0805 7,0813 -1,8%

USD/CNH 7,0902 -0,1% 7,0955 7,0938 -3,3%

AUS/USD 0,6615 +0,5% 0,6582 0,6589 +6,4%

Bitcoin/USD 111.051,00 -1,9% 113.254,45 115.376,10 +19,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,56 60,15 +0,7% 0,41 -15,9%

Brent/ICE 65,03 64,40 +1,0% 0,63 -13,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.990,14 3.934,30 +1,4% 55,84 +50,9%

Silber 48,00 46,90 +2,3% 1,10 +63,5%

Platin 1.368,90 1.356,93 +0,9% 11,97 +54,9%

Kupfer 5,25 5,17 +1,5% 0,08 +27,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr))

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 13:43 ET (17:43 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15:01NVIDIA BuyUBS AG
08:01NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15:01NVIDIA BuyUBS AG
08:01NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen