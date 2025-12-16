DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,8%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.601 +1,5%Euro1,1749 ±-0,0%Öl58,86 -2,5%Gold4.303 -0,1%
Trump kündigt Rede an die Nation an

16.12.25 21:11 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich mit einer Rede an die Nation wenden. Der Republikaner kündigte die Ansprache für Mittwochabend (21.00 Uhr Ortszeit, Donnerstagfrüh MEZ 03.00 Uhr) live aus dem Weißen Haus in Washington an. Das Thema der Rede ließ Trump offen.

Er schrieb auf der Plattform Truth Social an seine US-amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger lediglich, er freue sich, sie dann zu "sehen". "Es ist ein großartiges Jahr für unser Land gewesen, und DAS BESTE KOMMT NOCH!"

Trumps Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte dem TV-Sender "Fox News" zur Rede, es gehe um "historische Errungenschaften" des Präsidenten in diesem Jahr, und es werde auch ein Ausblick auf das nächste Jahr gemacht. Im Januar wird es ein Jahr her sein, dass Trumps zweite Amtszeit begann.

US-Präsidenten nutzen Reden an die Nation für bedeutende Momente, wichtige Ankündigungen oder dafür, die eigene Politik zu erklären./rin/DP/men