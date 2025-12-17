DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,8%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.066 -0,9%Euro1,1731 -0,1%Öl59,65 +1,4%Gold4.330 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen tiefer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern
Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Bürgergeld und Riester-Nachfolger im Kabinett

17.12.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Woche vor Heiligabend will die Bundesregierung noch einige größere Projekte auf den Weg bringen. Im Bundeskabinett soll die geplante Reform des Bürgergelds und eine Neugestaltung der privaten Altersvorsorge beschlossen werden. Die Gesetzentwürfe von Arbeitsministerin Bärbel Bas beziehungsweise Finanzminister Lars Klingbeil (beide SPD) sollen nach dem Kabinettsbeschluss das parlamentarische Verfahren in Bundestag und Bundesrat durchlaufen.

Wer­bung

Das gilt auch für den Entwurf eines "Infrastruktur-Zukunftsgesetzes". Etwa Autobahnen, Bahnstrecken oder Wasserstraßen sollen damit schneller geplant, genehmigt und gebaut werden können als heute.

Das Kabinett befasst sich zudem mit einer Reform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die Apotheken künftig mehr Leistungen ermöglichen soll - von weiteren Impfungen über Vorsorge-Angebote bis zur Abgabe bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente ohne sonst nötiges ärztliches Rezept.

Eingesetzt werden soll in der Ministerrunde auch die angekündigte Kommission, die bis Sommer Vorschläge für eine umfassende Rentenreform vorlegen soll. Die Leitung der Kommission sollen die Sozialrecht-Professorin Constanze Janda und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, übernehmen, wie bereits bekanntgeworden war.

Wer­bung

Die insgesamt 13-köpfige Kommission soll Antworten auf die Frage geben, wie die Alterssicherung bei immer mehr Babyboomern im Rentenalter finanziert werden soll und wie sie auch für die Seniorinnen und Senioren der Zukunft auskömmlich bleibt./bw/DP/nas