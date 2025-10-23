Airbus Aktie
Marktkap. 164,39 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der weltgrößte Flugzeugbauer habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, hob Ken Herbert am Mittwoch hervor. Positiv sei zudem der bestätigte Jahresausblick./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
211,80 €
|Abst. Kursziel*:
3,87%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
211,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
218,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|21:51
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|21:51
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|21:51
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG