Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
211,70 EUR 5,25 EUR 2,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der weltgrößte Flugzeugbauer habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, hob Ken Herbert am Mittwoch hervor. Positiv sei zudem der bestätigte Jahresausblick./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
211,80 €		 Abst. Kursziel*:
3,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
211,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
218,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

21:51 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
15.10.25 Airbus Buy UBS AG
mehr Analysen

