NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert wertete es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv, dass der Flugzeugbauer sein Raumfahrtgeschäft mit dem von Leonardo und Thales zusammenlegt und künftig 35 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen hält. Der Schwerpunkt werde darauf liegen, die europäische Führungsrolle im Weltraumbereich zu beschleunigen, schrieb er./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 10:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 10:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
207,55 €		 Abst. Kursziel*:
6,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
207,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

17:56 Airbus Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
15.10.25 Airbus Buy UBS AG
15.10.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Outperform-Einstufung Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Donnerstagshandels
dpa-afx Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln - Aktien gefragt
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE zeigt sich am Nachmittag freundlich
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
Financial Times Airbus, Leonardo and Thales strike space deal to rival Musk’s SpaceX
Korea Times LIG Nex1, Airbus DS sign MOU to strengthen strategic partnership
Business Times Airbus opens second jet assembly line in China
Korea Times KAI, Airbus expand aerospace, defense cooperation with MOU
Korea Times Korea is most important strategic partner in Asia: Airbus top executive
Zacks Airbus Supplies First A350-900 Jet to Swiss International Air Lines
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Boeing, Airbus and Embraer
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buyback transactions 6-10 October 2025
