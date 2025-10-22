Airbus Aktie
Marktkap. 164,08 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert wertete es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv, dass der Flugzeugbauer sein Raumfahrtgeschäft mit dem von Leonardo und Thales zusammenlegt und künftig 35 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen hält. Der Schwerpunkt werde darauf liegen, die europäische Führungsrolle im Weltraumbereich zu beschleunigen, schrieb er./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 10:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 10:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
207,55 €
|Abst. Kursziel*:
6,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
207,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
219,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|17:56
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:56
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:56
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG