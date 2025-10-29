Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Tesla bringt mit dem neuesten Full-Self-Driving-Update den umstrittenen Mad-Max-Modus zurück. Das System fährt aggressiver, überschreitet Geschwindigkeitsbegrenzungen und hält sich teilweise nicht an Stoppschilder - während die US-Behörden weiterhin wegen tödlicher Unfälle gegen Teslas Fahrassistenz ermitteln.
Werte in diesem Artikel
• Teslas Mad-Max-Modus kommt zurück
• Software-Update FSD v14.1.2
• Update sorgt für Diskussionen
Tesla sorgt erneut für Aufsehen: Mit dem neuen Full-Self-Driving-Update kehrt der umstrittene Mad-Max-Modus zurück, der aggressives Fahrverhalten ermöglicht. Während Fahrer über das spannende Feature staunen, laufen die US-Behörden weiterhin Ermittlungen wegen tödlicher Unfälle.
Neuer Modus an Actionfilm angelehnt
Der Mad-Max-Modus, benannt nach der gleichnamigen Actionfilmreihe, lässt Teslass Fahrassistenz besonders aggressiv agieren. Das System wechselt laut dem Onlinemagazin Golem häufiger die Spur und überschreitet Nutzern zufolge teils deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Tesla hatte den Modus bereits im Jahr 2018 vorgestellt, ihn später jedoch wieder entfernt. Nun kehrt er mit dem jüngsten FSD-Update zurück.
Technische Details zum Update
Das Software-Update FSD v14.1.2 sei das erste große seit rund einem Jahr und steht ausschließlich Fahrzeugen mit Teslas neuester HW4-Hardware zur Verfügung. Wie schon zuvor bleibt das Full-Self-Driving-System trotz seines Namens ein Level-2-Assistenzsystem. Der Fahrer muss also jederzeit eingriffsbereit bleiben. Neben dem Mad-Max-Modus führt Tesla auch den Sloth Mode ein, welcher ein besonders vorsichtiges und langsames Fahrverhalten simuliert.
Warum das Ganze?
Dass Tesla den Mad-Max-Modus ausgerechnet jetzt zurückbringt, sorgt für Diskussionen. Besonders da die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mehrere Untersuchungen wegen Unfällen mit dem FSD-System führt. Laut Electrek vermuten Beobachter, dass Tesla damit zeigen möchte, dass die Software trotz Kritik weiterentwickelt wird - auch wenn das Unternehmen damit erneut Fragen zur Sicherheit und Verantwortung seiner Fahrassistenz aufwirft. Tesla spiele gerne mit dem Feuer, wie es weiter heißt.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Tesla News
Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, Josh Edelson/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen