Nach Fed-Entscheid: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt schwächer
Top News
Airbus-Aktie steigt: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest Airbus-Aktie steigt: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt
Dow Jones aktuell

Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich in Rot

29.10.25 22:33 Uhr
Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich in Rot | finanzen.net

Der Dow Jones zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Am Mittwoch schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 47.632,00 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,443 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 47.752,35 Punkte an der Kurstafel, nach 47.706,37 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48.040,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 47.448,59 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,462 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46.316,07 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 44.632,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, notierte der Dow Jones bei 42.233,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,36 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48.040,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 11,63 Prozent auf 585,49 USD), NVIDIA (+ 2,99 Prozent auf 207,04 USD), Verizon (+ 2,26 Prozent auf 40,21 USD), Chevron (+ 0,63 Prozent auf 155,10 USD) und Amazon (+ 0,46 Prozent auf 230,30 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-4,37 Prozent auf 213,58 USD), UnitedHealth (-3,42 Prozent auf 355,26 USD), Nike (-3,08 Prozent auf 65,35 USD), Coca-Cola (-2,58 Prozent auf 68,35 USD) und Sherwin-Williams (-2,46 Prozent auf 345,73 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 69.121.991 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,201 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

