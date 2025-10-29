DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,25 +1,2%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,75 +0,5%Gold3.995 +1,4%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
Heute im Fokus

Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost schließen fest -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus

aktualisiert 29.10.25 08:32 Uhr

Deutsche Bank übertrifft Erwartungen. Deutsche-Bank-Tochter DWS hält mit Gewinnsprung Kurs auf Jahresziele. Redcare steigert operativen Gewinn etwas stärker als erwartet. Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten. Uber plant mit 100.000 Robotaxis - Deal mit NVIDIA. TRATON wird etwas pessimistischer für Marge.

Marktentwicklung


Vor dem Fed-Entscheid dürften sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhalten.

Der DAX gibt rund eine halbe Stunde vor Handelseröffnung leicht um 0,14 Prozent nach auf 24.243,50 Punkte.
Der TecDAX wird ebenfalls minimal schwächer erwartet.

Am Mittwoch halten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter zurück und meiden Risiken. Der DAX dürfte damit an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen, bevor am Abend die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung verkündet. Auch an der Wall Street in New York gingen Anleger gegen Ende der Sitzung etwas vorsichtiger vor, trotz laufender Rekordjagd. Experten der NordLB erwarten wie der Gesamtmarkt eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Ein niedrigerer Leitzins könnte helfen, die Abkühlungstendenzen am Arbeitsmarkt abzumildern und wichtige Branchen wie den Immobilienmarkt zu stützen.

Bis zur Fed-Entscheidung dürften vor allem die laufende Berichtssaison und Unternehmenszahlen die Märkte bewegen. In Deutschland stehen unter anderem Ergebnisse der Deutschen Bank, von BASF, Mercedes-Benz und adidas im Fokus, die den DAX beeinflussen könnten. Im Nebenwertebereich ist die Zahl der berichtenden Unternehmen noch größer. Am internationalen Parkett sorgte später der US-Halbleiterhersteller NVIDIA für Schlagzeilen: Das Unternehmen ist auf dem Weg, als erstes weltweit einen Börsenwert von über fünf Billionen Dollar zu erreichen.

Top Themen

Deutsche Bank-Aktie: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs
Deutsche BankBASFMercedes-BenzadidasVisaNELNVIDIA

News-Ticker

