Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost schließen fest -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus

Anleger an Europas Börsen dürften auch zur Wochenmitte erneut vorsichtig agieren. Der EURO STOXX 50 hält sich vorbörslich nahe der Nulllinie. Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch wenig verändert erwartet. Am Vormittag richtet sich das Augenmerk zunächst auf die laufende Berichtssaison. Nach Handelsschluss in Europa steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus: Es wird allgemein erwartet, dass die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt werden. Am Donnerstagmorgen könnten Nachrichten aus Asien über die Handelsgespräche zwischen China und den USA für Impulse sorgen. Ein Ergebnis, das von Anlegern negativ interpretiert wird, könnte die Risikobereitschaft dämpfen und die Aktienmärkte deutlich belasten. Solange US-Präsident Trump jedoch nur positive Signale kommuniziert, dürfte die gute Stimmung an den Börsen vorerst bestehen bleiben. Von der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagmittag wird dagegen kaum eine Überraschung erwartet.





Die US-Börsen setzten am Dienstag ihre dreitägige Rally fort. So eröffnete der Dow Jones bereits höher und zeigte sich auch anschließend von seiner freundlichen Seite. Dabei gelang es ihm auch bei 47.943,16 Punkten ein neues Allzeithoch zu markieren. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,34 Prozent fester bei 47.706,65 Einheiten in den Feierabend.

Daneben notierte der Techwerteindex NASDAQ Composite ebenfalls stärker, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Er verließ die Dienstagssitzung 0,8 Prozent im Plus bei 23.827,49 Stellen. Auch hier wurde im Tagesverlauf bei 23.901,36 Punken ein neues Rekordhoch aufgestellt. Die Notenbank Fed wird am Mittwoch laut Ökonomen zum zweiten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken. Damit reagieren die Notenbanker Experten zufolge auf zunehmende Risiken am Arbeitsmarkt. Die Entscheidung erfolgt in einem für die Fed schwierigen Umfeld, da zuletzt nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Grund sei die teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits. Generell bleibe das Börsenumfeld in den USA gesund, schrieb Bruno Lamoral, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter DPAM: "Auch wenn sich der US-Arbeitsmarkt weiter abschwächen dürfte, sollte die Gesamtwirtschaft in naher Zukunft nicht in die Rezession abkippen." Die Berichtssaison habe überdies gezeigt, dass die Stärke der US-Unternehmen nicht auf den Tech-Sektor begrenzt ist; positive Gewinnrevisionen gebe es weit darüber hinaus. Gespannt warten die Anleger auf die anstehenden Geschäftszahlen großer Technologie-Konzerne. In den nächsten Tagen warten unter anderem Microsoft und Apple mit Quartalsausweisen auf.