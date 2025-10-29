DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,26 +1,2%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,66 +0,3%Gold3.995 +1,4%
Handelsstreit

Vor Treffen mit Xi: Trump bringt Zollsenkung ins Spiel

29.10.25 08:15 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat vor einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine mögliche Zollsenkung ins Spiel gebracht.

Der Republikaner sagte auf die Frage von Journalisten, ob er bereit wäre, Zölle auf Waren aus China zu senken, die als Druckmittel im Kampf gegen die Fentanyl-Krise eingeführt worden waren: "Ich erwarte, dass wir sie senken werden." Trump nannte aber keinen Zeitplan und machte keine näheren Angaben dazu.

Er gehe davon aus, dass China helfen werde, das Fentanyl-Problem zu lösen, sagte Trump. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass China sich zu strengeren Exportkontrollen für Chemikalien verpflichten könnte, aus denen die Droge Fentanyl hergestellt wird.

Trump warf China in der Vergangenheit immer wieder vor, für die Fentanyl-Krise in den USA mitverantwortlich zu sein. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das schnell abhängig macht. Fentanyl ist bis zu 50 Mal stärker als Heroin. Schon wenige Milligramm Fentanyl können US-Angaben zufolge tödlich sein.

Im Februar hatte Trumps Regierung mit der Fentanyl-Krise als Begründung zusätzliche Einfuhrgebühren auf den Import chinesischer Produkte verhängt.

Am Donnerstag will Trump Xi in Südkorea treffen. Es wird erwartet, dass die Staatschefs über den zähen Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern sprechen werden. Trump ist auf einer mehrtägigen Asien-Reise unterwegs und am Mittwoch in Südkorea gelandet, um an einem Apec-Wirtschaftsgipfel in der Stadt Gyeongju teilzunehmen.

/rin/DP/zb

GYEONGJU (dpa-AFX)

Bildquellen: JStone / Shutterstock.com, Drew Angerer/Getty Images