DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,28 +1,3%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1632 -0,2%Öl64,57 +0,2%Gold3.992 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Nordex A0D655 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz

29.10.25 08:09 Uhr
Goldpreis mit wenig Bewegung vor Fed-Entscheid | finanzen.net

Im frühen Mittwochshandel tritt der Goldpreis auf der Stelle. Vor der heutigen Fed-Entscheidung herrscht unter den Marktakteuren eine abwartende Haltung.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.992,60 USD 52,48 USD 1,33%
News
Ölpreis (Brent)
64,54 USD 0,08 USD 0,12%
News
Ölpreis (WTI)
60,36 USD 0,21 USD 0,35%
News

von Jörg Bernhard

Nach wie vor wird erwartet, dass die Fed am Abend (19.00 Uhr) den Leitzins um 25 Prozentpunkte senken wird. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group wird für dieses Szenario eine Wahrscheinlichkeit von fast 100 Prozent angezeigt. Für erhöhte Spannung sorgt aber vor allem die anschließende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell (19.30 Uhr). Anleger achten dabei besonders auf mögliche zukunftsgerichtete Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihre Zinspolitik am morgigen Donnerstag unverändert lassen. Hoffnungen auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China sowie ein stärkerer Dollar hielten das Edelmetall zur Wochenmitte jedoch nahe seinem Dreiwochentief. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Krisenwährung in einer leichten Unterstützungszone, die es nun zu verteidigen gilt. Sollte sie verletzt werden, könnte weiterer Verkaufsdruck aufkommen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 8,60 auf 3.991,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Bodenbildung nach Rücksetzer

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerminus in Höhe von 4,0 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit um ein Vielfaches höher als erwartet ausgefallen war, zeigt der Ölpreis lediglich eine leichte Erholungstendenz. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (15.30 Uhr). Analysten rechnen mit einer Reduktion der gelagerten Ölmengen um 400.000 Barrel, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge in Höhe von 1,9 Millionen bzw. 1,8 Millionen Barrel prognostiziert werden. Neue Impulse könnte der Ölpreis von der anstehenden Pressekonferenz mit Fed-Chef Powell sowie vom Ausgang des Treffens der US- und chinesischen Staatschefs erhalten.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 60,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,19 auf 64,02 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Eric Chiang/123rf

Nachrichten zu Goldpreis