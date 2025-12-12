Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Marktüberblick Rohstoffe

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 0,37 Prozent auf 4.295,64 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.279,77 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -2,77 Prozent auf 61,84 US-Dollar, nach 63,60 US-Dollar am Vortag.

Nach 1.697,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagabend um 2,86 Prozent auf 1.745,50 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.510,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.498,00 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,67 Prozent auf 61,14 US-Dollar, nach 61,28 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,26 Prozent auf 57,45 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 57,60 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:23 Uhr notiert der Baumwolle -0,22 Prozent niedriger bei 0,64 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Haferpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2,79 US-Dollar lag, wird der Haferpreis um 19:01 Uhr auf 2,79 US-Dollar beziffert.

Nach 4,05 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagabend um -2,03 Prozent auf 3,97 US-Dollar gesunken.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,22 Prozent auf 2,30 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,35 US-Dollar am Vortag auf 4,32 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -1,16 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,43 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,53 US-Dollar) geht es um 6,53 Prozent auf 1,63 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -1,58 Prozent auf 10,76 US-Dollar, nach 10,94 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,60 Prozent auf 300,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 298,80 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend nach. Um -1,64 Prozent auf 0,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,68 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagabend nach. Um -2,51 Prozent auf 4,13 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,23 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Sinkflug. Um 19:01 Uhr gibt der Mageres Schwein Preis um -0,09 Prozent auf 0,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,83 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 15,87 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 20:18 Uhr auf 15,87 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -1,35 Prozent auf 58,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 19:11 Uhr steht ein Plus von 0,21 Prozent auf 96,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 96,40 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Reispreis um 0,51 Prozent auf 9,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 9,83 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:21 Uhr notiert der Holzpreis 0,18 Prozent stärker bei 557,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 556,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net