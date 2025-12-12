DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -1,1%Nas23.218 -1,6%Bitcoin76.848 -2,5%Euro1,1738 ±-0,0%Öl61,11 -0,7%Gold4.297 +0,4%
Marktüberblick Rohstoffe

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

12.12.25 20:43 Uhr
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.894,78 USD 34,85 USD 1,22%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,22%
News
Bleipreis
1.935,65 USD -1,20 USD -0,06%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,02 EUR 1,27%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,70 EUR 0,92 EUR 1,06%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,12 USD -0,11 USD -2,55%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.297,44 USD 17,67 USD 0,41%
News
Haferpreis
2,79 USD USD
News
Heizölpreis
58,12 USD -0,79 USD -1,35%
News
Holzpreis
557,00 USD 0,50 USD 0,09%
News
Kaffeepreis
3,97 USD -0,08 USD -2,03%
News
Kakaopreis
4.555,00 GBP 58,00 GBP 1,29%
News
Kohlepreis
96,70 USD 0,20 USD 0,21%
News
Kupferpreis
11.851,25 USD 208,90 USD 1,79%
News
Lebendrindpreis
2,30 USD -0,01 USD -0,22%
News
Mageres Schwein Preis
0,83 USD USD -0,09%
News
Maispreis
4,32 USD -0,04 USD -0,86%
News
Mastrindpreis
3,39 USD -0,04 USD -1,16%
News
Milchpreis
15,87 USD USD
News
Naphthapreis (European)
511,72 USD -7,74 USD -1,49%
News
Nickelpreis
14.444,00 USD -103,50 USD -0,71%
News
Ölpreis (Brent)
61,11 USD -0,44 USD -0,71%
News
Ölpreis (WTI)
57,42 USD -0,18 USD -0,31%
News
Orangensaftpreis
1,63 USD 0,10 USD 6,53%
News
Palladiumpreis
1.512,00 USD 14,00 USD 0,93%
News
Palmölpreis
3.980,00 MYR -30,00 MYR -0,75%
News
Platinpreis
1.748,00 USD 51,00 USD 3,01%
News
Rapspreis
475,75 EUR -3,00 EUR -0,63%
News
Reispreis
9,88 USD 0,05 USD 0,51%
News
Silberpreis
61,87 USD -1,73 USD -2,72%
News
Sojabohnenmehlpreis
300,60 USD 1,80 USD 0,60%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,01 USD -1,64%
News
Sojabohnenpreis
10,76 USD -0,17 USD -1,58%
News
Super Benzin
1,64 EUR 0,01 EUR 0,67%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,00 EUR 0,50 EUR 0,27%
News
Zinkpreis
3.318,85 USD 60,20 USD 1,85%
News
Zinnpreis
40.501,00 USD -148,00 USD -0,36%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,68%
News

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 0,37 Prozent auf 4.295,64 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.279,77 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -2,77 Prozent auf 61,84 US-Dollar, nach 63,60 US-Dollar am Vortag.

Nach 1.697,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagabend um 2,86 Prozent auf 1.745,50 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.510,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.498,00 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,67 Prozent auf 61,14 US-Dollar, nach 61,28 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,26 Prozent auf 57,45 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 57,60 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:23 Uhr notiert der Baumwolle -0,22 Prozent niedriger bei 0,64 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Haferpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2,79 US-Dollar lag, wird der Haferpreis um 19:01 Uhr auf 2,79 US-Dollar beziffert.

Nach 4,05 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagabend um -2,03 Prozent auf 3,97 US-Dollar gesunken.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,22 Prozent auf 2,30 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,35 US-Dollar am Vortag auf 4,32 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -1,16 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,43 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,53 US-Dollar) geht es um 6,53 Prozent auf 1,63 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -1,58 Prozent auf 10,76 US-Dollar, nach 10,94 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,60 Prozent auf 300,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 298,80 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend nach. Um -1,64 Prozent auf 0,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,68 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagabend nach. Um -2,51 Prozent auf 4,13 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,23 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Sinkflug. Um 19:01 Uhr gibt der Mageres Schwein Preis um -0,09 Prozent auf 0,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,83 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 15,87 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 20:18 Uhr auf 15,87 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -1,35 Prozent auf 58,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 19:11 Uhr steht ein Plus von 0,21 Prozent auf 96,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 96,40 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Reispreis um 0,51 Prozent auf 9,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 9,83 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:21 Uhr notiert der Holzpreis 0,18 Prozent stärker bei 557,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 556,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

