Analysten im Fokus

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von PayPal.

PayPal wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

36 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD gegenüber 0,990 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 34 Analysten einen Zuwachs von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,24 Milliarden USD gegenüber 7,86 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

41 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 33,09 Milliarden USD, gegenüber 31,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net